Blindan el Estadio Ciudad de México por protesta de la CNTE previo al Colombia vs Uzbekistán
La protesta de la CNTE prevista en las inmediaciones del Estadio Azteca llevó al despliegue de un operativo de seguridad con policías y Guardia Nacional previo al partido entre Colombia y Uzbekistán.
Ante la advertencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se tiene contemplada una protesta en las inmediaciones del Estado Ciudad de México.
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha un dispositivo de vigilancia y vialidad con cientos de elementos para evitar que los maestros disidentes se pueden acercar al coloso de Santa Úrsula.
¿Qué cierres y revisiones realizó la policía?
Desde el Metro Nativitas cerraron la circulación dirección al sur de la capital. Con bloques de concreto en Tlalpan y División del Norte y camiones de la Policía colocaron una barricada para obstruir el paso peatonal y vehículos.
En Avenida del IMÁN y Periférico la policía les decomiso a los maestros martillos y herramientas, así como otros objetos que pueden ser utilizados para causar daños.
¿Cómo se reforzó la seguridad para el partido entre Colombia y Uzbekistán?
En cuanto a la seguridad del estadio está bajo vigilancia de la Guardia Nacional y de la policía preventiva por el encuentro en unas horas de la selección de Colombia y Uzbekistán, por lo que la seguridad se ha extendido por toda la zona para garantizar la protección de los asistentes a este encuentro de fútbol de nivel internacional.
¿Hasta qué hora terminó la manifestación?
La manifestación termino a las 14:00 horas. Los integrantes de la CNTE caminan al campamento que tienen instalado en el Centro Histórico.
Se espera que la SSC retire barricadas de concreto y camiones para la llegada de aficionados al Estadio Ciudad de México.