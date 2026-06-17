Blindan el Estadio Ciudad de México por protesta de la CNTE previo al Colombia vs Uzbekistán

Cierres viales en Tlalpan y División del Norte por protestas de la CNTE

Ante la advertencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se tiene contemplada una protesta en las inmediaciones del Estado Ciudad de México.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha un dispositivo de vigilancia y vialidad con cientos de elementos para evitar que los maestros disidentes se pueden acercar al coloso de Santa Úrsula.

🔴Tras más de dos horas de cierre, se ha reforzado el operativo en Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte con bloques de concreto, elementos montados y rejas soldadas para contener cualquier avance.



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¿Qué cierres y revisiones realizó la policía?

Desde el Metro Nativitas cerraron la circulación dirección al sur de la capital. Con bloques de concreto en Tlalpan y División del Norte y camiones de la Policía colocaron una barricada para obstruir el paso peatonal y vehículos.

Cierres viales en Tlalpan y División del Norte por protestas de la CNTE Ampliar

En Avenida del IMÁN y Periférico la policía les decomiso a los maestros martillos y herramientas, así como otros objetos que pueden ser utilizados para causar daños.

🔴#ÚltimaHora | La policía capitalina cerró la Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte con bloques de concreto, unidades policiales y elementos montados, en previsión del avance de la #CNTE.



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¿Cómo se reforzó la seguridad para el partido entre Colombia y Uzbekistán?

En cuanto a la seguridad del estadio está bajo vigilancia de la Guardia Nacional y de la policía preventiva por el encuentro en unas horas de la selección de Colombia y Uzbekistán, por lo que la seguridad se ha extendido por toda la zona para garantizar la protección de los asistentes a este encuentro de fútbol de nivel internacional.

#Tránsito de la @SSC_CDMX informa que derivado al encuentro deportivo #Colombia y #Uzbekistán que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas, se sugiere como #AlternativaVial División del Norte, Taxqueña, Viaducto Tlalpan, Canal de Miramontes, Periférico,… pic.twitter.com/pCRpvfHhV0 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

¿Hasta qué hora terminó la manifestación?

La manifestación termino a las 14:00 horas. Los integrantes de la CNTE caminan al campamento que tienen instalado en el Centro Histórico.

Se espera que la SSC retire barricadas de concreto y camiones para la llegada de aficionados al Estadio Ciudad de México.

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