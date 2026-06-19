Marcha LGBTIQ+ CDMX 2026: Fecha, horario y ruta para asistir al Orgullo en la capital

La Ciudad de México volverá a llenarse de colores, banderas y miles de asistentes con motivo de la Marcha LGBT CDMX 2026, uno de los eventos más importantes para la comunidad LGBTIQ+ en México y América Latina.

Además de ser una celebración de la diversidad, la movilización busca visibilizar las luchas pendientes en materia de igualdad, inclusión y derechos humanos. Este año, además, se realizará en medio del ambiente internacional generado por el Mundial 2026, que mantiene a la capital mexicana bajo los reflectores.

¿Cuándo es la Marcha LGBTIQ+ CDMX 2026?

La Marcha LGBTIQ+ CDMX 2026 se llevará a cabo el sábado 27 de junio, como ocurre tradicionalmente durante el último fin de semana del Mes del Orgullo. El lema oficial de este año será:

“Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha: ¡Igualdad, paz y solidaridad!”

La convocatoria llega en un contexto donde colectivos y organizaciones continúan impulsando demandas relacionadas con la igualdad de derechos, la seguridad y la no discriminación para las poblaciones de la diversidad sexual y de género.

¿A qué hora empieza la Marcha LGBTIQ+ CDMX 2026?

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la concentración de contingentes comenzará alrededor de las 10:00 de la mañana.

La salida oficial está prevista para las 11:30 horas, aunque los horarios pueden variar dependiendo de cada contingente y organización participante. Por ello, se recomienda llegar con anticipación para ubicar el bloque al que se desea integrar y evitar contratiempos.

¿Cuál será la ruta de la Marcha LGBTIQ+ CDMX 2026?

Como ha ocurrido en años anteriores, el punto de partida será el emblemático Ángel de la Independencia.

El recorrido avanzará por Paseo de la Reforma, continuará por el corredor del Centro Histórico y concluirá en frente del Palacio de Bellas Artes, donde habitualmente se realizan actividades culturales, presentaciones y concentraciones masivas. Debido a la movilización, se espera que existan cierres viales y modificaciones temporales en algunas rutas de transporte público durante gran parte del día.

¿Por qué se realiza la Marcha LGBTIQ+?

Más allá del carácter festivo, la Marcha LGBTIQ+ busca recordar la lucha histórica por los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. La fecha está vinculada a la conmemoración de los disturbios de Stonewall ocurridos en 1969 en Nueva York, considerados uno de los momentos clave para el movimiento moderno por los derechos LGBT+ en distintas partes del mundo.

Por ello, cada año miles de personas salen a las calles para celebrar los avances logrados, pero también para visibilizar los retos que aún enfrentan diversos sectores de la comunidad.