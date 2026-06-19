Mundial 2026: De más de mil futbolistas, solo 8 de ellos han alzado la voz por los derechos LGBTIQ+ en el evento de futbol; ¿Quiénes son?

Mientras millones de personas en la Tierra siguen de cerca el Mundial 2026, no se puede negar que hay desigualdades sociales sucediendo en todas las naciones. Y claramente, en el mes del Orgullo, te dejamos quiénes de los participantes del evento deportivo más importante del año, han alzado la voz para apoyar a la comunidad LGBTIQ+.

¿Quiénes son los jugadores que apoyan los derechos LGBTIQ+?

En uno de los escenarios más machistas culturalmente como el futbol, hay futbolistas que no muestran sus posturas políticas o incluso, ni sus preferencias sexuales. En este escenario, es importantísimo cuando alguno de ellos (especialmente en Mundiales) lo hace sin miedo a las represalias que pueden tener.

Entre los futbolistas que se han pronunciado en favor de apoyar a las minorías como la comunidad LGBTIQ+ y que además, se encuentran entre los 1,248 jugadores en el Mundial 2026 se encuentran 8 que no han decepcionado, mostrando inclusión en este espacio que es el futbol, los cuales son:

Manuel Neuer (Alemania)

Marcus Rashford (Inglaterra)

Bruno Fernandes (Portugal)

Harry Kane (Inglaterra)

Leon Goretzka (Alemania)

Patrick Berg (Noruega)

Borja Iglesias (España)

Jackson Irvine (Australia)

Sí, ellos quienes han demostrado que el futbol es completamente político y además, saben que su voz tienen un peso para poder actuar frente a una generación que puede mejorar el mundo si ven este tipo de acciones.

¿Por qué son tan pocos los jugadores que se alzan la voz para visibilizar los derechos LGBTIQ+?

En pleno 2026, el futbol sigue siendo un mundo de hombres para hombres, pues en este entorno aún predomina la masculinidad. Aunado a ello, no hay que dejar de lado el dinero de por medio que provoca el futbol, pues implican marcas que no quieren verse afectadas, así como también, mandos altos que son ultraderechistas.

Entre tanto que sucede en el negocio del futbol, es imposible negar que el futbol es político y que está atravesado por su contexto, sea la época que sea. Sin embargo, como dijimos anteriormente, hay futbolistas que no temen a perder nada y pronunciarse sobre distintos temas como los LGBTIQ+.

Entonces… ¿Ha cambiado algo en el futbol?

Sí, aunque el avance es lento, distintos clubes e instituciones deportivas han impulsado campañas contra la discriminación y a favor de la inclusión en los últimos años. Y hay que pensar bien de dónde vienen, como las marchas y protestas, que generar presión a gobiernos para que puedan lograr visibilizar la lucha por sus derechos.

Así que, cuando un futbolista sabe usar su voz política a favor de las minorías, muchas vidas cambian y llegan a impactar a las nuevas generaciones para no solo emocionarlos con un gol, sino con una exigencia atravesada por el contexto cultural, social y político del mundo en el que vivimos.