Adiós filas: estos trámites del Registro Civil se podrán hacer en casa desde el 22 de junio
A partir del 22 de junio, podrás hacer trámites del Registro Civil sin acudir a oficinas ni viajar a tu lugar de registro
Ir al Registro Civil, aventarte una fila de varias horas o hasta tener que viajar a otro estado para corregir un acta podría estar por quedar atrás. A partir del 22 de junio comenzará a operar la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil, una herramienta que permitirá realizar varios trámites completamente en línea.
La plataforma funcionará a través de Llave MX y del Portal Único de Trámites y Servicios del Gobierno de México. La idea es hacer más sencillos procesos que normalmente son tardados y llenos de vueltas. Entre las principales ventajas está que, en muchos casos, ya no tendrás que presentarte en una oficina y los tiempos de respuesta serán mucho más rápidos.
¿Qué trámites del Registro Civil podrás hacer desde tu casa?
La plataforma no se limita únicamente a las actas de nacimiento. También incorpora otros servicios que ahora podrás gestionar sin salir de casa como:
- Corrección de actas de nacimiento.
- Expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
- Certificación de CURP.
- Trámites relacionados con el Registro Civil.
- Aclaraciones administrativas.
- Captura de actas en sistema.
- Seguimiento de inscripción de sentencias.
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¿Quiénes podrán usar la plataforma y desde cuándo?
El servicio estará disponible en todo el país a partir del 22 de junio y podrá utilizarlo cualquier persona que necesite realizar algún trámite del Registro Civil por internet.
Eso sí, para entrar al sistema será indispensable contar con una cuenta activa de Llave MX, ya que será el mecanismo para verificar tu identidad.
¿Qué necesitas para hacer un trámite en línea?
Antes de empezar, conviene tener todos los documentos listos para evitar retrasos o que la solicitud sea rechazada. Vas a necesitar:
- Una cuenta activa en Llave MX.
- Identificación oficial vigente, ya sea INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.
- El documento que deseas tramitar o corregir en formato digital PDF, JPG o PNG.
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¿Cómo hacer una corrección de acta paso a paso?
Uno de los trámites que más se solicitan es la corrección de actas y el procedimiento será el siguiente:
- Ingresa a Llave MX.
- Entra al Portal de Trámites del Gobierno de México.
- Ve al apartado de Registro Civil.
- Selecciona el tipo de acta.
- Elige la opción “Corrección de registro de acta”.
- Da clic en “Iniciar trámite”.
Después tendrás que capturar tu tipo de acta, datos del solicitante, información del acta y datos que deseas corregir. Y posteriormente completar:
- Carga de documentos.
- Pago del trámite.
- Envío de la solicitud.
Una vez concluido el proceso, podrás darle seguimiento en línea y descargar tu acta corregida cuando quede lista.
¿Cuánto tardaría un trámite en línea?
Uno de los puntos más atractivos de este nuevo sistema es el tiempo de respuesta. La estimación oficial es que las correcciones puedan resolverse en alrededor de cinco días hábiles, mucho menos de lo que suelen tardar algunos trámites presenciales.
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