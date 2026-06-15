Oxxo estrena socio de crédito en su camino a ser banco

Directivos de Oxxo conocen a sus 11 millones de clientes, y con Spin apuestan por su nuevo socio de crédito QED.

Luego de que Oxxo dejara de lado su intención de solicitar la licencia bancaria, con la llegada de Rodrigo García Jacques, el sábado pasado sumaron un nuevo socio, QED, compartió Roberto Noguez en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

De acuerdo con el director de Spin, Rodrigo García, QED, fondo de inversión ofrece: versatilidad de pensamiento con tarjetas de crédito, modelos de créditos personales e incluso de autos.

García Jacques compartió “lo que da la tranquilidad de que vamos a encontrar la manera en que más conecta el crédito con el ecosistema Spin” y aunque reconoció que hay otros tipos de créditos, “a título personal, veo una tarjeta de crédito”.

“Con este socio una de las posibilidades es la tarjeta de crédito”, señaló el directivo y resaltó “necesitamos ganar de la mano del cliente el derecho de ser banco y volvernos relevantes en su día a día”.

De acuerdo con Noguez, QED es un socio de crédito que está detrás de empresas como Kavak, Bitso o Nu bank.

Actualmente Oxxo tiene 24 mil sucursales, más de 100 millones de interacciones con sus 11 millones de clientes y captación de 4 mil 500 millones de pesos tiene como encomienda hacer de Spin un Oxxo bank.

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