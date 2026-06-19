Préstamo ISSSTE sin sorteo: así puedes solicitarlo paso a paso y recibir tu dinero en días

El ISSSTE eliminó el sorteo para préstamos personales y ahora permite registro con asignación directa semanal.

Solicitar un préstamo con el ISSSTE ya no depende de la suerte ni de andar esperando a ver si te toca. Desde inicios de 2026, aquí en W Radio te hemos ido explicando cómo el Instituto cambió y ahora funciona con un sistema de asignación directa, donde te registras y participas en procesos semanales sin necesidad de sorteos.

Esto aplica tanto para trabajadores activos como para pensionados y jubilados, siempre que cumplan con los requisitos que marca la norma. Los resultados se publican cada lunes, así que el proceso ahora es más constante y, sobre todo, más claro que antes.

¿Quién puede pedir un préstamo del ISSSTE y qué necesitas?

Si quieres entrarle al trámite, lo primero es estar afiliado al ISSSTE con al menos seis meses de antigüedad y estar dentro del régimen vigente. Además, hay que tener listos los documentos básicos, porque sin eso no avanza nada:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses)

Estado de cuenta con CLABE interbancaria

Último comprobante de ingresos

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¿Cómo hacer el registro para el préstamo ISSSTE?

El primer paso es totalmente en línea. Tienes que entrar al portal oficial del ISSSTE en Sistema ASISSSTE

Ahí haces tu registro y quedas inscrito en el proceso semanal. Después de eso, solo queda estar pendiente de los resultados, que se actualizan cada lunes. Si sales seleccionado, puedes continuar con el trámite desde la misma plataforma.

¿Qué hacer si ya te asignaron el préstamo?

Si tu solicitud fue aprobada, tienes que volver a entrar al sistema y buscar el apartado de Préstamos. Dentro de esa sección aparece la opción “Otórguelo usted mismo”, que es la que te permite continuar con la gestión.

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¿Es necesario sacar cita para terminar el trámite?

Una vez que aceptas el préstamo, tienes que agendar una cita dentro del mismo portal, en el apartado de “Económicas”.

Ahí eliges día, hora y oficina. Es importante acudir con tus documentos en original y copia, porque ahí es donde validan todo.

¿Cuánto tarda en caer el depósito?

Ya con la validación completa, el ISSSTE hace la transferencia electrónica. El dinero normalmente se ve reflejado en un plazo de hasta dos días hábiles.

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