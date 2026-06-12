Mundial 2026 CDMX: Lista de alcaldías que tienen Ley Seca durante el torneo de la Copa del Mundo
Como era de esperarse, las autoridades gubernamentales han dicho qué alcaldías van a tener restricciones de compra y venta de bebidas alcohólicas
El Mundial 2026 ha venido a mover diversos casos en México y el mundo. Así que las autoridades gubernamentales han decidido aplicar la Ley Seca en la CDMX para que se eviten accidentes fatales. Por lo que te dejamos un listado de las alcaldías que aplicarán esta ley sin bebidas alcohólicas durante toda la Copa del Mundo.
¿Qué alcaldías de la CDMX tendrán Ley Seca durante el Mundial 2026?
Si pensabas disfrutar los partidos del Mundial 2026 con alguna bebida alcohólica y te encuentras en las siguientes alcaldías, no podrás disfrutar los encuentros deportivos con una cerveza o vino en tus manos:
- Alcaldía Tlalpan
La única alcaldía de la capital que tendrá restricciones por albergar el icónico Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) y que además, no será en la alcaldía completa, tendrá colonias que aplicarán, las cuales son:
- Villa Lázaro Cárdenas
- San Lorenzo Huipuilco
- Isidro Favela
- Toriello Guerra
- Vergel del Sur
Así que si te encuentras en algunas de estas colonias, no podrás consumir alcohol debido a la Ley Seca en CDMX por el Mundial 2026.
¿Desde a qué hora se pondrá la Ley Seca por el Mundial 2026?
De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, informaron que las colonias pertenecientes a Tlalpan que tendrán Ley Seca por el Mundial 2026 comenzarán a partir de las 00:00 hrs hasta las 24:00 hrs. Por lo que será bastante complicado si quieres comprar alguna bebida alcohólica en la CDMX tendrás que moverte hacia otro lugar para poder consumirlas.
¿En qué lugares se podrá vender alcohol en Tlalpan por la Ley Seca en el Mundial 2026?
Este tipo de restricciones afectará principalmente a negocios donde se venden bebidas alcohólicas como:
- Vinaterías
- Tiendas de abarrotes
- Supermercados
- Tiendas de autoservicio
- Tiendas departamentales
- Hoteles
- Clubes
- Cantinas
- Pulquerías
- Cervecerías
- Peñas
- Cabarets
- Centros nocturnos
- Discotecas
- Salones de fiestas
- Salones de baile
- Salas de cine
Por lo que recuerda que si se incumple esta acción, habrá multas de hasta 293 mil 275 pesos y arresto de hasta 36 horas. Asimismo, también hay días en que esta Ley Seca en CDMX por el Mundial 2026 la aplicarán, que son:
- Ley Seca en Tlalpan: 11 de junio
- Ley Seca en Tlalpan: 17 de junio
- Ley Seca en Tlalpan: 24 de junio
- Ley Seca en Tlalpan: 30 de junio
- Ley Seca en Tlalpan: 5 de julio
Toma tus precauciones y trata de tomar todo con precauciones para que logres vivir el Mundial 2026 de la mejor manera.