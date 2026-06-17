Colombia se adueña del Estadio Ciudad de México y vence a Uzbekistán en su debut mundialista

Colombia arrancó con paso firme en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán, en un duelo histórico en el Estadio Ciudad de México que marcó el debut de ambos… y la primera aparición mundialista de los asiáticos.

Luis Díaz Colombia Mundial 2026 / Jam Media Ampliar

El conjunto cafetero golpeó primero con calidad: Daniel Muñoz abrió el marcador al minuto 40 tras definir con un recurso brillante, luego de un gran pase de Luis Díaz.

El inicio parecía controlado, pero Uzbekistán encontró vida en el segundo tiempo con un error. Camilo Vargas no logró contener un balón y Abbosbek Fayzullaev aprovechó para firmar el empate al minuto 60 y el primer gol de su país en Copas del Mundo.

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El partido se volvió tenso, disputado. Colombia entendió que debía capitalizar los errores y lo hizo: una mala salida de Uzbekistán al 65’ terminó en los pies de Luis Díaz, quien no perdonó para el 2-1.

Ya en la recta final, apareció la garra: “Cucho” Hernández recuperó el balón con intensidad y dejó servido el 3-1 para Jaminton Campaz, que sentenció el encuentro.

James Rodríguez Colombia Mundial 2026 / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Con este resultado, se completa el debut de las 48 selecciones en el torneo. Colombia se coloca líder del Grupo K, aprovechando el empate entre Portugal y República Democrática del Congo.