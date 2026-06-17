Dron ilegal sobrevuela entrenamiento de Corea del Sur previo al partido contra México; Guardia Nacional lo derriba en Guadalajara

Dron ilegal sobrevuela entrenamiento de Corea del Sur previo al partido contra México / Alex Slitz

La Selección de Corea del Sur vivió un incidente de seguridad durante su entrenamiento previo al partido contra México en Guadalajara, luego de que un dron no autorizado sobrevolara las instalaciones de Verde Valle. El aparato fue detectado y neutralizado por personal de seguridad mexicano antes de que pudiera captar información táctica del equipo asiático.

Selección Corea del Sur / Alex Slitz Ampliar

¿Qué ocurrió con el dron que sobrevoló la práctica de Corea del Sur?

El incidente se registró durante los primeros minutos de la sesión privada de entrenamiento que Corea del Sur realizaba en el Club Chivas Verde Valle. Mientras los futbolistas apenas realizaban ejercicios de calentamiento, miembros del equipo de seguridad de la delegación detectaron un dron ajeno operando sobre el complejo deportivo.

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La presencia del dispositivo encendió las alertas de inmediato. El personal encargado de la vigilancia notificó a las autoridades mexicanas responsables de la seguridad en la zona para activar el protocolo correspondiente.

¿Cómo fue derribado el dron en Verde Valle?

Tras recibir el reporte, elementos especializados en sistemas antidrones desplegaron medidas de interferencia electrónica para bloquear la señal del aparato.

De acuerdo con información compartida por medios surcoreanos, el equipo de bloqueo de drones del ejército mexicano emitió señales que provocaron la pérdida de control del dispositivo, obligándolo a descender fuera del área de entrenamiento.

La rápida reacción evitó que el dron permaneciera más tiempo sobre las instalaciones donde entrenaba el conjunto asiático antes de su compromiso frente a la Selección Mexicana.

¿Quién operaba el dron que intentó acercarse al entrenamiento?

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que, cuando el personal de seguridad acudió al punto donde cayó el aparato, éste ya no se encontraba en el lugar.

Según el reporte presentado por la Federación de Fútbol de Corea del Sur, dos personas presuntamente vinculadas con la operación del dron lograron recuperarlo y abandonar la zona antes de ser identificadas o detenidas.

Las cámaras de seguridad del complejo deportivo captaron imágenes de los sospechosos, material que ya forma parte de la investigación en curso. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre su identidad ni se ha confirmado si son residentes locales o visitantes.

Selección Corea del Sur entrena en Verde Valle / Alex Slitz Ampliar

¿Hubo espionaje contra Corea del Sur antes del partido contra México?

Pese a la tensión generada por el incidente, la federación surcoreana aseguró que no existe evidencia de que se haya obtenido información estratégica del equipo.

El dron fue detectado antes de que comenzaran los ejercicios tácticos y las actividades enfocadas en la preparación específica para enfrentar a México. Por ese motivo, los dirigentes consideran que los planes de juego y movimientos estratégicos permanecieron protegidos.

Sin embargo, el caso mantiene preocupados a los responsables de la delegación debido a la aparente coordinación mostrada por quienes recuperaron el aparato tras su caída.

FIFA y autoridades mexicanas ya investigan el caso

La situación fue reportada de inmediato a la FIFA, organismo que solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Actualmente, cuerpos de seguridad mexicanos y elementos policiales realizan las investigaciones necesarias para determinar quién operaba el dron, cuáles eran sus intenciones y si existió algún intento de espionaje deportivo.

Aunque incidentes similares se han presentado en concentraciones internacionales y eventos de alto nivel, la rapidez con la que el dispositivo fue recuperado ha convertido este caso en un asunto que requiere una revisión más profunda.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y no descartan nuevas medidas de seguridad alrededor de las selecciones participantes.

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Próximos pasos: Corea del Sur mantiene la mira en México

Mientras continúan las investigaciones, Corea del Sur seguirá con su preparación para enfrentar a México. El combinado asiático aseguró que el incidente no alterará su planificación deportiva y que mantendrá sus entrenamientos bajo estrictas medidas de seguridad.

Por su parte, FIFA y las autoridades mexicanas buscarán identificar a los responsables del sobrevuelo ilegal para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir durante el torneo. El siguiente foco estará puesto en el partido entre México y Corea del Sur, donde ambos equipos buscarán cumplir sus objetivos deportivos dentro de la cancha.