Más allá del futbol: los palcos del Mundial 2026 se convierten en centros de networking empresarial

El Mundial 2026 no solo será un hito deportivo por albergar a 48 selecciones y 104 partidos, sino que se perfila como uno de los fenómenos económicos y de negocios más importantes para México en la próxima década.

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¿Cómo impulsará el Mundial 2026 los negocios en México?

Más allá de la pasión en los estadios, las empresas están volcando sus estrategias hacia este evento para potenciar las relaciones laborales, el posicionamiento de marcas y el networking con tomadores de decisiones a nivel global.

En entrevista para “Negocios W con Jeanette Leyva Reus”, Ana Paula Camargo, experta en networking y marketing, destacó que la tendencia actual se enfoca en crear espacios de hospitality y activaciones comerciales tanto dentro como fuera de los recintos de estos grandes espectáculos.

En el país, los encuentros de negocios ya representan casi el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, generando más de 300 mil eventos anuales.

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¿Qué oportunidades abrirá el torneo para las empresas?

Explicó que el Mundial potenciará esta dinámica, permitiendo que las jerarquías se diluyan y las personas se muestren más receptivas a conectar y consolidar alianzas comerciales de largo plazo.

El atractivo corporativo del torneo es innegable, indicó Ana Paula Camargo, con una proyección de más de cinco millones de asistentes.

De acuerdo con un sondeo de la plataforma empresarial The Unofficial revela que más del 78% de los ejecutivos buscan participar en proyectos que les permitan conversar y afianzar lazos comerciales con socios y líderes de la industria en el marco del Mundial de Fútbol.

Torneo de fútbol 2026⚽️: El nuevo paraíso del networking y los negocios#AlAire | Ana Paula Camargo, Experta en Marketing y Networking#NegociosW con @JLeyvaReus



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¿Qué partidos concentran el mayor interés empresarial?

Los partidos de la selección mexicana, como el encuentro contra Corea este 18 de junio, así como las fases de semifinales y finales, son los momentos de mayor interés para estas citas de negocios, donde el trato personal y la recomendación directa se consolidan como las herramientas de marketing más efectivas.

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