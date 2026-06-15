Suspende clases Jalisco por partido de México vs Corea del Mundial 2026

Con el objetivo de que las familias de Jalisco apoyen a la Selección y disfruten del partido contra Corea del Sur, el gobernador decretó asueto escolar.

La Suspensión clases en Jalisco fue decretada para el próximo jueves 18 de junio debido al partido que disputará la Selección Mexicana de Futbol frente al seleccionado de Corea en la Copa Mundial FIFA 2026.

El próximo jueves 18 de junio la Selección Mexicana de Futbol se enfrentará a la Selección de Corea del Sur por lo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro decretó día de asueto escolar.

Jalisco suspenderá clases por partido de la Selección Mexicana

A través de sus redes, el gobernador anunció que el próximo jueves se suspenden clases en la entidad, recalcó que “es la primera vez en la historia que la Selección Mexicana de Futbol jugará un partido en Guadalajara durante un Mundial en el Estadio Guadalajara”, por ello se decreta el asueto para que todas las familias puedan disfrutar del partido y apoyar a la Selección.

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He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista. pic.twitter.com/zAjX260DBq — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 15, 2026

La medida de suspensión clases aplicará para estudiantes y personal docente de nivel básico, quienes podrán seguir el encuentro deportivo programado en la ciudad.

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Gobierno mantendrá actividades normales durante la jornada

No obstante, recordó que “todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante todo el jueves, pero tanto los menores como los maestros van a poder disfrutar del parido”.

Mientras las actividades educativas quedarán suspendidas, las dependencias gubernamentales continuarán operando de manera habitual. La Suspensión clases Jalisco busca facilitar que las familias puedan presenciar un encuentro histórico para la ciudad de Guadalajara en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026.