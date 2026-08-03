Más de 1 millón de dólares de exportaciones mexicanas cruzan cada minuto hacia Estados Unidos, de ahí la importancia del T-MEC: Georgina Tello / Lightboxx

La revisión del T-MEC continúa vigente y la cuarta ronda de negociaciones está prevista para septiembre de este año, buscando sobre todo los temas de contenido y trazabilidad, compartió la presidenta binacional de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos y México (AEM), Georgina Tello en entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W.

Exportaciones y trazabilidad en la revisión del T-MEC

La líder empresarial resaltó la importancia de México para Estados Unidos, que tan solo en junio de este año alcanzó exportaciones por 672 mil 51 millones de dólares con un crecimiento de 3.4% anual.

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📈 Crecimiento histórico en exportaciones:

🗣️"México exportó en junio $72,551 MDD, un crecimiento del 34.4% anual", destacando cómo la sustitución de importaciones chinas ha favorecido a la industria mexicana.



🔴 #AlAire I Georgina Tello, presidenta binacional de la Asociación… pic.twitter.com/aTdTzYqYVw — W Radio México (@WRADIOMexico) August 3, 2026

La sustitución de las importaciones chinas, dijo Georgina Tello, “ha favorecido a la industria mexicana en el tema de entrar a este espacio que había quedado vacío, sin embargo, Estados Unidos busca seguir en la trazabilidad que México no presente productos chinos”.

Detalló que “cerca de 319 mil millones de dólares son los que México exportó a Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026, lo que significa que cada minuto cruza la frontera más de 1 millón de dólares en exportaciones mexicanas, estamos en un tren comercial en movimiento, una gran oportunidad de participar en el tema de sustitución de productos asiáticos en las que pymes pueden integrarse como proveedores de las grandes industrias de Estados Unidos”.

Requerimos que los empresarios tengan una arquitectura diferente, que tomen lo bueno de las empresas de ambos países, y puedan certificar confianza y estrategias comerciales.

Aranceles, reglas de origen y oportunidades comerciales

Aranceles cero es algo que se debe buscar, en la revisión del T-MEC, dijo y con ello dar certidumbre jurídica, modernizar el tratado simplificando las aduanas, que deben trabajar como un ente conjunto oficialmente, posiblemente se modifiquen algunas reglas de origen por el contenido regional de los productos que quieran entrar en el T-MEC.

Las empresas que tienen mayor exposición son las de industria automotriz, sectores afectados son las que producen cableado eléctrico, moldes de inyección plástico, acero y aluminio; y aseguró que hoy es muy importantes las empresas de tema logístico.

De acuerdo con abogados migratorios en Estados Unidos, se han dado cambios, con visas de inversionista, pero con productos ya asegurados.

Las oportunidades existen y la Asociación, a 30 años sabe que hay mucho interés del empresariado de Estados Unidos en crecer la red de comercio en un frente común . Las empresas y cámaras norteamericanas, dijo, han buscado esa confianza en la proveeduría mexicana, de ahí la importancia de las certificaciones para alcanzar nuevos mercados en otros estados de la unión americana y recordó que actualmente, hay estados donde el 40% de su consumo depende de los productos mexicanos.

Luego de las primeras rondas de revisión del T-MEC, la líder empresarial detalló que los beneficios comerciales serán renovados año con año hasta el 2036, esto tras la mesa de ajustes del 1 de julio, cuando Estados Unidos se negó a la renovación automática por 16 años.

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