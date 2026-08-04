¿Cuál es la importancia de un consejero independiente en tu empresa?

Uno de los errores en los que incurren los empresarios es tartar de meter a alguien empático a la familia y menos conocedor técnico del tema, la cercanía privilegiaba en el pasado, pero hoy en día los retos son muy altos para las empresas. / Thomas Barwick

La situación económica que estamos viviendo se suma a cuestiones operativas, costos e insumos que puede ser sumamente variables en una empresa, de ahí la necesidad de contar con un consejero independiente que te ayude a ver todo el bosque a un empresario y tomar caminos alternativos, un experto que con experiencia y conocimiento en leyes, tipos de economía y porqué no en temas de renegociación a nivel T-MEC, consideró el presidente del Colegio Nacional de Consejeros (CNCPIE), Antonio Quesada.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el presidente del CNCPIE invitó a los empresarios que han contemplado tener un consejo de administración, a que hagan la prueba y detalló que “el tema de ”tener un consejero no es un matrimonio para toda la vida, tiene que haber movimiento para llevar a la empresa el mejor talento y utilizar sus conocimientos, que el empresario se acostumbre a recibir comentarios de valor de un consejero que quiere lo mejor para la empresa”.

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¿Cuáles son los principales retos de las empresas familiares hoy en México?



🔴#AlAire | José Antonio Quesada, Presidente Nacional del Colegio Nacional De Consejeros Profesionales Independientes De Empresas @cncpie #NegociosW con @JLeyvaReus



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Una opinión independiente fortalece la toma de decisiones

Dos o tres cabezas piensan mejor que una, sobre todo si el tema se trata de un negocio cada vez más profesional, o empresa familiar con las que hay mucho que lidiar desde la estructura de la misma, afirmó Quesada, quien detalló que el trabajo de los consejeros es tratar de lograr la profesionalización de una empresa y la secuela para que puedan llegar a la siguiente generación.

Entre los errores en los que incurren los empresarios, dijo “está tartar de meter a alguien empático a la familia y menos conocedor técnico del tema, la cercanía privilegiaba en el pasado, pero hoy en día los retos son tan altos como la ciberseguridad, cumplimiento, innovación, estrategia donde la empresa tiene que hacer una reflexión en las áreas en las que necesita la experiencia de un especialista”.

Por ello, la selección de ese consejero independiente no es tarea menor y lo que más importa es que no se trate de alguien que va a llegar a coadyuvar a ver el enramado de la empresa, para eso se necesitaría un consejero familiar, sino para ver los puntos importantes del negocio.

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Perfiles especializados para empresas y mipymes

En el Colegio Nacional de Consejeros, se tiene una amplia gama de perfiles, no puedo decirle a ninguno de ellos que tiene el perfil, van desde experiencia hasta la cuestión académica, pasando por directivos de diversas industrias, psicólogos, ingenieros, economistas, abogados y contadores entre otras profesiones, dijo.

En cuanto a temas de innovación, desarrollo, apertura y prospección, son perfiles más disruptivos que los tradicionales para una empresa pública, perfiles con una formación similar a la del empresario, puntualizó el experto, ya que no es lo mismo un perfil para PEMEX o CFE que para una mipyme.

Afortunadamente, reconoció que en el Colegio cuentan con muchos perfiles con gran experiencia, entre estos de mujeres con grandes perfiles que podrían funcionar muy bien para los comités empresariales, lo que hace falta es que las empresas se abran con un consejo que le permita multiplicar su valor y que cuando el dueño o patriarca o matriarca ya no lo conduzca el recurso familiar no se pierda. Un consejero independiente puede aportar esa visión especializada para fortalecer la continuidad y el desarrollo de las organizaciones.

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