¿En qué se gastará? Ingrid Gómez detalla el presupuesto gubernamental con perspectiva de género para 2026

¿Cómo ayuda la Secretaria de las Mujeres en la lucha bcontra la dsigualdad de género?

La continuidad y el fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas en proteger a las mujeres y garantizar la equidad de género siguen siendo el eje central de las acciones institucionales en todo el país, aseguró Ingrid Gómez, Subsecretaria del Derecho a una Vida libre de Violencias.

En “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin”, la subsecretaria destacó que actualmente apoyan a 85 Centros de Justicia para las Mujeres a nivel nacional, y lejos de ser una política improvisada, se trata de una estrategia de largo aliento que proyecta, rumbo al año 2027, el reforzamiento de diversas entidades mediante la construcción de nuevos centros, como es el caso del estado de Veracruz, donde se trabaja en un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal, estatal y municipal.

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¿Cómo se distribuyen los apoyos para refugios y atención a víctimas?

Respecto a la atención directa a víctimas, durante este 2026 se ha brindado apoyo a 90 refugios para mujeres operados tanto por la sociedad civil como por gobiernos estatales y municipales.

Ingrid precisó que el acceso a estos recursos se realiza mediante convocatorias públicas y una estricta dictaminación a cargo de un comité interinstitucional integrado por la Secretaría de las Mujeres, el Secretariado, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Los proyectos integrales deben cumplir con rigurosos estándares de seguridad, programas internos de protección civil y regularización del uso de suelo para salvaguardar la vida de las mujeres, niñas y adolescentes albergadas.

Si no existiera la Secretaría de las Mujeres, se pierde la posibilidad de estar en la mesa donde se toman las decisiones de la política pública de este país y es algo que las feministas y el movimiento amplio de mujeres lo puso como centro en la Cumbre de Beijing, donde se dijo… pic.twitter.com/uOLk3IOKIb — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 18, 2026

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¿Qué otras políticas públicas se impulsan en materia de igualdad?

Para lograr un cambio profundo, la subsecretaria enfatizó que el presupuesto para la igualdad no es un recurso destinado “nada más a mujeres”, sino un dinero diseñado específicamente para transformar y cerrar las brechas de desigualdad de manera transversal en dependencias como las secretarías de Obras, Salud y Educación.

Entre las acciones sustantivas vigentes destaca la actualización y aplicación de la NOM 046 en todo el territorio incluyendo comunidades alejadas como Metlatónoc, la implementación de planes de justicia con visión intercultural y la modificación de contenidos escolares para asegurar salones de clases libres de desigualdades.

Aseguró que la existencia de la Secretaría Mujeres garantiza la posibilidad de estar en la mesa donde se toman las decisiones de la política pública del país, un logro histórico del movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista consolidado desde la Cumbre de Beijing que resulta indispensable cuidar.

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