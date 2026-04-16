Renuncia Citlalli Hernández: ¿Quién era la titular de la Secretaría de las Mujeres?

La salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres marca un momento clave dentro del gabinete federal y abre una nueva etapa en su carrera política. Su renuncia no solo responde a ajustes internos, sino a un movimiento estratégico rumbo a las elecciones de 2027.

¿Quién es Citlali Hernández? La funcionaria que deja el gabinete rumbo a 2027

Citlalli Hernández es una de las figuras más cercanas al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y una de las voces más representativas de Morena en temas de igualdad y derechos de las mujeres. Antes de asumir el cargo, se desempeñó como secretaria general del partido, donde tuvo un papel central en la organización territorial y la consolidación política del movimiento.

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Al frente de la Secretaría de las Mujeres, impulsó iniciativas enfocadas en:

Equidad de género

Prevención de la violencia

Promoción de derechos

Uno de sus principales ejes fue acercar programas a nivel comunitario, así como fortalecer la coordinación entre instituciones para atender problemáticas estructurales que afectan a las mujeres en México.

De secretaria a operadora política: el nuevo rumbo de Citlali Hernández

Su perfil combina activismo y experiencia legislativa. Fue senadora de la República, donde promovió reformas en materia de justicia social, derechos humanos y perspectiva de género. Su trayectoria la posicionó como una figura clave dentro de la nueva generación política de Morena.

Ahora, con su salida del gabinete, Hernández regresa al ámbito partidista. Su objetivo será reforzar la estructura de Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027, en un contexto donde el partido busca mantener su fuerza territorial y política.

La renuncia de Citlali Hernández no representa un retiro, sino un reposicionamiento estratégico. Su experiencia en gobierno y partido la coloca como una pieza relevante en el escenario político que se construye rumbo a los próximos comicios.