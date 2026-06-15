Claudia Sheinbaum designa a Laura Itzel Castillo como la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres; ¿Quién es y cuándo se incorpora a sus nuevas labores?

Luego de que hace casi dos meses, la Secretaría de las Mujeres se quedara sin titular, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que Laura Itzel Castillo, es la nueva secretaria de las Mujeres. Así que te contamos quién es y cuándo comienza a realizar sus nuevas funciones.

¿Quién es Laura Itzel Castillo? La nueva titular de la Secretaría de Mujeres

Laura Itzel Castillo es la actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado por segundo año consecutiva. Ella, ha sido la elegida por la presidenta Claudia Sheinbaum para ser representante de la Secretaría de las Mujeres.

Laura Itzel Castillo es arquitecta de profesión, sin embargo, se ha desempeñado en distintos cargos de elección popular y administrativos, incluso, fue jefa delegacional de Coyoacán. Asimismo, ha tenido otros puestos importantes como diputada federal y senadora de la República.

¿Cuándo asumirá el cargo, Laura Itzel Castillo?

Es importante mencionar que Laura Itzel Castillo es la actual titular del Senado, por lo que deberá (de acuerdo con la presidenta Claudia Sheibaum) terminar sus funciones en donde se encuentra actualmente. Una vez que termine con ello, necesitará cumplir con los siguientes pasos:

Cierre de ciclo legislativo: Castillo debe concluir sus compromisos inmediatos frente a la presidencia de la cámara alta

Solicitud de licencia: La senadora deberá separarse del Senado formalmente

Definición de agenda: Laura Itzel Castillo, ajustará su calendario para incorporarse a sus nuevas labores

Así que para que puedas saber todos los detalles, te recomendamos seguir la información por W Radio y en canales oficiales de las autoridades correspondientes para que no te pierdas nada sobre la información real.