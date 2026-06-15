Sumaré todos los esfuerzos por las mujeres de México: Laura Itzel Castillo

La actual presidenta de la Cámara de Senadoras, Laura Itzel Castillo se comprometió a enfocar sus esfuerzos por las mujeres en su nuevo encargo.

“Me siento muy honrada por la confianza de la presidenta”, Laura Itzel Castillo, tras la invitación de Claudia Sheinbaum para encabezar la secretaria de las Mujeres.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez adelantó que como titular de la Secretaría de la Mujeres enfocará todos sus esfuerzos para buscar que la sociedad mexicana sea paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres.

Me siento muy honrada por la confianza de la Presidenta @Claudiashein.



Efectivamente, cuando concluya el segundo año legislativo he sido invitada y convocada por la Presidenta.



Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria… pic.twitter.com/LevUe3aHD7 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 15, 2026

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La legisladora expresó que se siente muy honrada por la confianza manifestada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, al invitarla para hacerse cargo de dicha dependencia.

Aclaró que asumirá el nuevo encargo una vez que concluya su labor como presidenta del Senado de la República durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

“Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la Primera presidenta de México”, expresó.

Está mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que Laura Itzel Castillo Juárez se incorporará al Gabinete Federal como titular de la Secretaría de las Mujeres.

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Dijo que la subsecretaria Ingrid Gómez esta encargada de la Secretaría , y se siguen desarrollando todas las actividades de la dependencia. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres.

La Secretaría de las Mujeres es una institución de nueva creación que inició sus funciones el 1 de enero de 2025 , se encarga de coordinar las acciones y políticas públicas que se implementan a nivel nacional promoviendo las condiciones para avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres en México. La dependencia se encuentra acéfala desde el pasado 16 de abril de 2026.

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