Nueva orden de Claudia Sheinbaum: La edad de jubilación obligatoria se rompe a los 55 años

Los cambios en la edad de jubilación del ISSSTE impactan a trabajadores del régimen Décimo Transitorio.

Una nueva orden de la presidenta Claudia Sheinbaum modificó la edad de jubilación para los trabajadores que cotizan en el ISSSTE, abriendo la puerta para que puedan retirarse desde los 55 años en el futuro. En W Radio hemos hablado de este tema y hoy regresamos para contarte más detalles sobre este cambio que podría beneficiar a miles de trabajadores en los próximos años.

¿A quién beneficia la nueva orden de Claudia Sheinbaum?

La modificación aplica únicamente para quienes cumplen con este perfil:

Cotizan bajo el régimen Décimo Transitorio del ISSSTE No eligieron bonos de pensión al momento de la reforma Siguen en activo y pueden acreditar los años de servicio

Si estás en cuentas individuales o Afore, este cambio no te toca.

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¿Qué requisito no cambió en la jubilación del ISSSTE?

Aunque la administración de Sheinbaum bajó gradualmente la edad de retiro, dejó intacto el requisito más importante, la antigüedad laboral.

Mujeres, mínimo 28 años de servicio y cotización Hombres, mínimo 30 años de servicio y cotización

¿Cómo queda la nueva edad mínima para jubilarse?

El decreto estableció una nueva tabla de edades para la jubilación que queda de la siguiente manera:

2026 y 2027, mujeres 56 años y hombres 58 años

2028 a 2030, mujeres 55 años y hombres 57 años

2031 a 2033, mujeres 54 años y hombres 56 años

A partir de 2034, mujeres 53 años y hombres 55 años

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¿Desde cuándo entró en vigor este cambio del ISSSTE?

El ajuste ya fue formalizado en el Diario Oficial de la Federación desde junio de 2025. Es decir, ya pasó un año desde que se publicó oficialmente y las nuevas reglas ya forman parte del esquema de jubilación.

¿Qué debes revisar si quieres jubilarte antes?

Si crees que este cambio puede beneficiarte, vale la pena que le eches un ojo desde ahora a estos puntos:

Tu régimen, para confirmar que perteneces al Décimo Transitorio

Tus años de servicio acumulados

Tu edad actual frente al calendario vigente

Porque aunque la edad va bajando de manera gradual, el beneficio solo aplica para quienes cumplen con todos los requisitos establecidos por el ISSSTE.

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