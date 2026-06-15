Courtois sufre a Emam Ashour y Lukaku rescata el empate de Bélgica ante Egipto / Jared C. Tilton - FIFA

La selección de Egipto sorprendió en su debut en la Copa del Mundo y le sacó un empate a un gol a Bélgica en el estadio de Seattle. El cuadro egipcio se puso en ventaja en el marcador en la primera parte y los belgas rescataron la igualada en el segundo tiempo para debutar de forma decepcionante en la justa mundialista.

Bélgica vs Egipto / Alex Grimm Ampliar

Apenas a los 20 minutos de tiempo corrido, el extremo zurdo, Emam Ashour, recibió un pase unos cuantos metros afuera de la media luna, se acomodó con la recepción y sacó un zapatazo con la pierna diestra para vencer a Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid se lanzó a su costado derecho, pero no fue capaz de evitar el primer tanto del cuadro egipcio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aficionados japoneses ponen el ejemplo en el Mundial 2026; sorprenden al limpiar el estadio tras el debut de su selección ante Países Bajos

A partir de ese momento, la escuadra europea llevó la iniciativa del partido, pero los africanos se defendieron de gran manera para no permitirles generar acciones de peligro. Ya para el segundo tiempo, los faraones siguieron bajo la misma tónica, defendiéndose y saliendo al contragolpe y estuvieron cerca de incrementar la ventaja. Sin embargo, carecieron de contundencia y al minuto 65 el partido cambió por completo.

Romelu Lukaku ingresó desde el banquillo y se tardó menos de un minuto para hacer la diferencia. El histórico delantero belga fue el encargado de propiciar el autogol de Mohamed Hany, quien metió la pelota en su propia portería cuando intentó despejar un centro raso.

Romelu Lukaku / Alex Grimm Ampliar

Ya para el cierre del encuentro, los belgas estuvieron un poco más cerca de llevarse la victoria, pero la zaga de Egipto aguantó los embates para rescatar un valioso empate a un gol en el debut mundialista.

Ahora, Bélgica se medirá a Irán el domingo 21 de junio, mientras que Egipto chocará contra Nueva Zelanda el mismo día en la segunda jornada de la fase de grupos.