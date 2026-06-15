Dueña del pato viral que apoya a la Selección Mexicana revela su nombre y la historia del animalito

En días recientes, el Mundial 2026 en CDMX ha dejado miles de joyas en las calles de la capital y uno de ellos fue el asombroso e inesperado avistamiento de un pato que acompañaba a su dueña vendiendo aguas. El pequeño patito, pronto se volvió viral por lo inusual que fue, por lo que te contamos cuál es su nombre y cuál es su tierna historia.

¿Cuál es el nombre del pato viral que apoya a la Selección Mexicana?

Karla Yvett Gómez es la dueña del pato que se volvió viral por portar un jersey (a su tamaño) de la Selección Mexicana. Ella trabaja en el negocio del ambulantaje, por lo que siempre lo lleva consigo.

Karla, ha mencionado que el nombre del pequeño pato es Merlín. Esto se debe a que llegó de una manera que lo describe como mágica e inesperada, tal como lo es el famoso mago. Ahora bien, Merlín el pato, llegó a sus vidas cuando Waffle, otra pequeña patita que les acompañaba en su negocio a ella y a su hijo, sin embargo, ella falleció a causa de envenenamiento.

Fue entonces cuando su hijo se puso tan triste, que una clienta llegó con Merlín para que su hijo no estuviera con el ánimo bajo. Y fue así, que ahora son inseparables y compañeros de vida.

¿Qué opina Karla de que su pato Merlín, se volviera viral?

Karla, dueña de Merlín, dijo que ella se siente muy feliz de que vayan a verlo o fotografiarlo. Ella menciona que le da mucha alegría ver este tipo de gestos ya que, eso deja ver el niño interior de cada persona que se acerca al pato Merlín.

Así que ya sabes, si te encuentras a Merlín por las calles del Centro Histórico, puedes encontrarte al patito y presumirlo como la verdadera estrella que ya es.