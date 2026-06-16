Reino Unido a punto de aprobar la prohibición de redes sociales a menores de 16 años; ¿Si vas de viaje puedes navegar en Facebook, Instagram o TikTok?

La decisión que el Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años ha generado preguntas entre familias, turistas y usuarios de internet de todo el mundo. La medida anunciada por el primer ministro Keir Starmer, busca reforzarla protección de niños y adolescentes frente a los riesgos que existen en plataformas digitales como TikTok, Instagram y otras redes sociales. Así que te contamos de qué va esta medida que busca proteger a los menores antes que nada.

¿Qué es lo que dice la nueva ley sobre la prohibición de redes sociales en menores de 16 años?

El gobierno británico planea una legislación para impedir que menores de 16 años accedan a diversas redes sociales mediante sistemas obligatorios de verificación de edad. La medida contempla plataformas como:

TikTok

Instagram

Facebook

Snapchat

YouTube

X (antes Twitter)

Aunado a ello, las autoridades estudian restricciones adicionales para adolescentes mayores, incluyendo posibles límites de horario y controles sobre funciones de transmisión en vivo o contacto con desconocidos. Y, aunque falte tiempo para que se apruebe legalmente, se espera que pronto entre en vigor.

¿Si vas de viaje a Reino Unido y eres menor de 16 años, aplica la misma ley?

La respuesta es sencilla y es sí. Si la legislación entra en vigor como está planteada, las restricciones estarían vinculadas a la edad del usuario, no a su nacionalidad.

Esto significa que un adolescente meixcano, español, gringo o de cualquier nacionalidad que se encuentre en el Reino Unido, podría verse obligado a cumplir con los mecanismos de verificación de edad establecidos por las plataformas digitales.

¿Cuándo entra en vigor esta nueva ley de prohibición de redes sociales a menores de 16 años?

Por el momento, la medida todavía debe ser aprobada por el Parlamento británico. El gobierno de Keir Starmer ha señalado que buscará sacar adelante la legislación antes de finalizar el 2026, con el objetivo de que las restricciones comiencen a aplicarse durante la primavera de 2027.

Mientras eso sucede, las plataformas digitales deberán prepararse para implementar sistemas más estrictos de comprobación de edad, algo que podría cambiar la forma en que millones de jóvenes utilizan internet dentro del Reino Unido.