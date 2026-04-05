Visa americana: si eres mexicano ahora revisarán tus redes sociales antes de aprobarla

El trámite de la visa americana en 2026 cambió de forma importante para los mexicanos. El gobierno de Estados Unidos confirmó que ahora revisará las redes sociales de los solicitantes como parte del proceso de evaluación, una medida que ya está en vigor desde finales de marzo.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado, esta actualización amplía el análisis de la “presencia en línea” a más tipos de visas de no inmigrante, lo que impacta directamente a miles de personas que buscan ingresar al país.

¿Qué cambia en la visa americana en 2026?

El principal cambio es que las autoridades estadounidenses ahora revisarán con mayor detalle las redes sociales y actividad digital de los solicitantes.

Además, se pidió explícitamente que las cuentas permanezcan públicas durante el trámite, ya que tener perfiles privados podría retrasar o complicar la aprobación.

Esta medida ya aplica a visas como:

Estudiantes (F, M, J)

Trabajo especializado (H-1B y relacionadas)

Prometidos y familiares (K)

Programas religiosos, laborales y de intercambio

Y se extendió a nuevas categorías en 2026, ampliando significativamente el alcance del control.

¿Qué información revisa Estados Unidos?

El proceso no es completamente nuevo. Desde hace años, los solicitantes deben proporcionar sus usuarios de redes sociales en formularios oficiales.

Sin embargo, ahora el análisis es más profundo y constante, incluyendo plataformas como:

Facebook

Instagram

X (antes Twitter)

TikTok

LinkedIn

Es importante aclarar que no se solicitan contraseñas, pero sí los nombres de usuario para revisar el contenido público.

¿Por qué endurecieron el proceso?

El gobierno estadounidense ha señalado que cada solicitud de visa es una decisión de seguridad nacional, por lo que este tipo de revisiones busca detectar posibles riesgos antes de autorizar el ingreso.

Incluso, autoridades han reiterado un punto clave:“Una visa es un privilegio, no un derecho”, lo que significa que puede ser negada o cancelada en cualquier momento.