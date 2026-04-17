Proponen diputados prohibir las redes sociales a menores de 16 años; ¿Qué es lo que se sabe sobre la iniciativa?

El uso de redes sociales entre menores de edad podría cambiar radicalmente en la Ciudad de México. Una nueva iniciativa busca prohibir el acceso a estas plataformas a menores de 16 años, con el objetivo de proteger su salud mental y seguridad en el entorno digital.

Te contamos qué dice esta futura ley y qué repercusiones tendría en caso de que se apruebe y comience a ponerse en marcha.

¿Qué propone la iniciativa sobre prohibir las redes sociales para menores de 16 años?

La propuesta fue presentada por Laura Álvarez en el Congreso de la CDMX. En ella se busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer que las redes sociales estén restringidas para menores de 16 años.

Además, plantea que las autoridades definan lineamientos claros y que las plataformas implementen mecanismos para verificar la edad de los usuarios. Por ahora, la iniciativa apenas fue presentada y deberá ser analizada antes de una posible aprobación.

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¿Por qué quieren prohibirlas para menores de 16 años?

El argumento principal es que las redes sociales representan riesgos importantes para niñas, niños y adolescentes. Entre los principales problemas señalados están:

Ciberacoso

Exposición a contenido inapropiado

Manipulación por parte de adultos

Problemas de salud mental como ansiedad o depresión

De hecho, datos citados en la propuesta indican que 81% de los niños en México aprendió a usar internet sin supervisión, lo que incrementa los riesgos. También se advierte que el uso excesivo puede afectar el desarrollo emocional y social de los menores.

¿Qué cambiaría en caso de que se apruebe?

De aprobarse que exista una nueva ley que pretende prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, lo que cambiaría no solo sería para los involucrados. El gobierno de la CDMX tendría que establecer reglas para limitar el acceso a redes sociales en menores, lo que podría implicar:

Controles de edad obligatorios

Restricciones en plataformas digitales

Supervisión más estricta del uso de internet

Incluso, las autoridades tendrían que intervenir en casos donde menores resulten afectados por el uso de estas plataformas.

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¿Hay registro de algo como esto aplicado en la vida real?

Más allá de la prohibición, esta iniciativa refleja un cambio global en cómo se está viendo el uso de redes sociales en menores. Países como Australia y algunas naciones europeas ya han comenzado a discutir o implementar medidas similares, lo que muestra que el debate ya no es local, sino internacional.

El reto, sin embargo, no solo será prohibir, sino realmente lograr que estas restricciones funcionen en un entorno digital difícil de controlar.