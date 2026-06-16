Mbappé rescata a Francia tras un susto de Senegal en el último minuto / Kevin C. Cox

Francia y Senegal se enfrentaron en la cancha del Estadio New Jersey en lo que significó el debut mundialista de ambas selecciones. Tras una primera mitad muy cerrada y con pocas emociones, el encuentro cobró vida en el complemento, donde llegaron los goles para que los galos se impusieran por 3-1 y sumaran sus primeros tres puntos del torneo.

Francia vs Senegal / Kevin C. Cox Ampliar

Durante la primera mitad, Francia no generó jugadas de peligro. Por el contrario, Senegal estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 24, cuando, tras una recuperación, Nicolas Jackson condujo al contragolpe y sacó un disparo que se estrelló en el poste.

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Cuando se jugaba el último minuto del tiempo agregado de la primera mitad, Senegal volvió a inquietar. Tras una escapada por la banda izquierda y un centro retrasado, Ismaïla Sarr quedó solo frente al arco francés, pero su remate se fue por encima de la portería.

La segunda mitad comenzó de manera intensa y al minuto 65 Kylian Mbappé adelantó a Francia con un remate cruzado que venció a Édouard Mendy. El encuentro mantuvo un ritmo elevado y al minuto 82 Bradley Barcola quedó mano a mano tras un pase de Adrien Rabiot. Ante la salida del guardameta senegalés, definió por encima para firmar el 2-0.

Kylian Mbappé / Soccrates Images Ampliar

Al minuto 95, Mbaye protagonizó una gran acción individual, dejando atrás a un defensor francés antes de sacar un potente disparo que superó a Mike Maignan para descontar 2-1. Sin embargo, apenas un minuto después, Mbappé sentenció el encuentro con un remate desde fuera del área para establecer el 3-1 definitivo.