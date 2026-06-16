Monedas conmemorativas del Mundial 2026: confirman precios y dónde adquirirlas en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a dejar huella fuera de las canchas. El Banco de México (Banxico) puso en circulación una colección especial de monedas conmemorativas inspiradas en el torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Las nuevas piezas han despertado el interés de coleccionistas, aficionados al futbol y personas que buscan adquirir un recuerdo histórico de la tercera Copa del Mundo que tendrá como sede a México. La colección incluye monedas de circulación común, así como ejemplares elaborados en plata y oro.

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¿Cuánto cuestan las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

La colección está integrada por 12 monedas emitidas por Banxico y acuñadas por la Casa de Moneda de México.

Cuatro de ellas son monedas bimetálicas de 20 pesos que ya circulan de manera oficial en el país y pueden obtenerse mediante bancos o transacciones cotidianas. Su valor facial es de 20 pesos, aunque algunos ejemplares ya son vendidos por coleccionistas a precios superiores.

Además, Banxico autorizó cuatro monedas de plata con valor nominal de 10 pesos y cuatro monedas de oro con valor nominal de 25 pesos. Estas piezas están dirigidas principalmente al coleccionismo y su precio comercial depende del valor internacional de los metales preciosos y de la demanda del mercado.

Instituciones financieras participantes han informado que las monedas de plata y oro comenzaron a comercializarse desde junio de 2026 mediante distribuidores autorizados.

¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026?

Las monedas bimetálicas de 20 pesos pueden conseguirse en sucursales bancarias, centros de canje autorizados y en operaciones normales de circulación monetaria. Banxico también habilitó la plataforma UbiCanjeMX para localizar bancos que cuentan con disponibilidad de estas piezas.

Por otra parte, las monedas de plata y oro pueden adquirirse mediante distribuidores autorizados, instituciones bancarias participantes, la Casa de Moneda de México y algunos puntos especializados en numismática.

Debido a la alta demanda generada por el Mundial, varias sucursales han reportado existencias limitadas en algunas ciudades del país.

¿Cómo son las monedas oficiales del Mundial 2026?

Banxico informó que los diseños están inspirados en las tres ciudades mexicanas sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las monedas incluyen elementos representativos como el ajolote, el jaguar, la mariposa monarca, el Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, la Glorieta de la Minerva, el Cerro de la Silla y otros símbolos culturales de México. También incorporan la imagen oficial de la FIFA para las sedes mundialistas mexicanas.

La colección busca rendir homenaje al futbol y al patrimonio cultural del país, convirtiéndose en una de las emisiones numismáticas más importantes realizadas por Banxico rumbo al Mundial 2026.