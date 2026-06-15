Mahmoud Abunada rompió en llanto tras ganar el MVP con Qatar en el Mundial 2026; la emotiva reacción que no se vio en TV

Mahmoud Abunada rompió en llanto tras ganar el MVP con Qatar en el Mundial 2026 / Alex Livesey - FIFA

El portero de Qatar, Mahmoud Abunada fue elegido como el Jugador del Partido tras su brillante actuación ante Suiza en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después del encuentro, protagonizó una conmovedora escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Mahmoud Abunada / Matt McNulty - FIFA Ampliar

Mahmoud Abunada se convirtió en uno de los nombres más comentados de la Copa del Mundo 2026 después de ser elegido MVP del partido entre Qatar y Suiza. Sin embargo, más allá de sus atajadas dentro del terreno de juego, hubo un momento que no apareció en la transmisión oficial y que terminó conmoviendo a miles de aficionados.

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El guardameta catarí no pudo contener las lágrimas tras recibir el reconocimiento al mejor jugador del encuentro, luego de una actuación decisiva que permitió a su selección rescatar un empate 1-1 en su debut mundialista.

¿Por qué lloró Mahmoud Abunada tras ganar el MVP del Mundial 2026?

Una vez finalizado el encuentro, comenzaron a circular videos en redes sociales donde se observa a Mahmoud Abunada visiblemente emocionado mientras sostenía el trofeo de Jugador del Partido.

El arquero de Qatar bajó la cabeza e intentó secarse las lágrimas mientras era felicitado por sus compañeros. La escena rápidamente se hizo viral debido al contexto detrás de su historia personal y deportiva.

Para Abunada, el reconocimiento significó mucho más que un premio individual. El guardameta vivió años complicados debido a una grave lesión de espalda que puso en riesgo su carrera profesional y lo obligó a pasar por un largo proceso de recuperación.

🇶🇦❤️ La emoción de Mahmoud Abunada, tras ser elegido MVP en el primer partido mundialista de su carrera: pic.twitter.com/7sqwnCjT1m — Samuel Vargas (@SVargasOK) June 15, 2026

La historia de superación de Mahmoud Abunada

Antes de convertirse en una de las figuras de Qatar en el Mundial 2026, Mahmoud Abunada atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida deportiva.

El portero tuvo que someterse a dos cirugías de espalda y durante varios meses existieron dudas sobre si podría volver a competir al máximo nivel. Sin embargo, logró regresar a las canchas, consolidarse como titular de su selección y ahora escribir uno de los capítulos más importantes de su carrera.

Tras recibir el premio MVP, el arquero reconoció que estaba viviendo uno de los momentos más especiales de su trayectoria profesional, dedicando el reconocimiento a su familia y a todas las personas que lo acompañaron durante su recuperación.

Selección de Qatar / Matt McNulty - FIFA Ampliar

Así fue la actuación de Mahmoud Abunada ante Suiza

El empate de Qatar frente a Suiza tuvo como gran protagonista a Mahmoud Abunada. El guardameta realizó varias intervenciones clave para mantener a su equipo en el partido y evitar una derrota en el debut mundialista.

Sus atajadas fueron determinantes para que la selección catarí sumara un punto histórico en la Copa del Mundo 2026, motivo por el cual la FIFA lo eligió como el mejor jugador del encuentro.

Mientras Qatar celebraba el resultado, la imagen de Abunada llorando tras recibir el MVP se convirtió en una de las postales más emotivas de los primeros días del Mundial, una muestra de que detrás de cada futbolista también existe una historia de sacrificio, esfuerzo y superación.