Máximos goleadores en la historia del Mundial: la lista completa con Klose, Ronaldo y los candidatos del 2026

Miroslav Klose es el máximo goleador en la historia del Mundial con 16 tantos en cuatro torneos. El alemán superó en 2014 a Ronaldo Nazário, que acumula 15 goles en 19 partidos. La lista es un club selecto al que solo han llegado 13 jugadores con 10 goles o más en toda la historia del torneo.

Miroslav Klose Selección Alemania / Joern Pollex Ampliar

¿Quién es el máximo goleador histórico del Mundial de fútbol?

Miroslav Klose ocupa el primer lugar con 16 goles en 24 partidos repartidos en cuatro Mundiales. El jugador alemán anotó 5 goles en Corea-Japón 2002, 5 en Alemania 2006 (donde también fue campeón de goleo), 4 en Sudáfrica 2010 y 2 en Brasil 2014.

Miroslav Klose Brasil 2014 / Chris Brunskill Ltd Ampliar

Su último gol cayó en la histórica goleada 7-1 de Alemania sobre Brasil en las semifinales del Mundial 2014, superando a Ronaldo Nazário. En ese torneo Alemania ganaría el campeonato días después.

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¿Cuáles son los 10 máximos goleadores de la historia del Mundial?

El podio está ocupado por: Klose (Alemania) con 16 goles en 24 partidos; Ronaldo Nazário (Brasil) con 15 goles en 19 partidos; y Gerd Müller (Alemania) con 14 goles en 13 partidos.

Gerd Müller jugador histórico alemán / ullstein bild Ampliar

Le siguen Just Fontaine (Francia) con 13 goles en apenas 6 partidos (todos en el mismo torneo, Suecia 1958, un récord que lleva 67 años vigente), Pelé (Brasil) con 12 goles en 14 partidos; y Sándor Kocsis (Hungría) con 11 goles en 5 partidos.

En el décimo lugar hay un grupo de jugadores con 10 goles: Helmut Rahn, Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Thomas Müller, Jürgen Klinsmann y Teófilo Cubillas.

¿Cuántos goles tienen Messi y Cristiano Ronaldo en Mundiales?

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo aparecen en el top 5 histórico, dado su dominio en el fútbol de clubes. Cristiano Ronaldo acumula 7 goles en Mundiales. Messi con cinco mundiales a sus espaldas (debutó en Corea Japón en 2002), tiene 13 goles. Diego Maradona cerró su carrera mundialista con 8 tantos.

Cristiano Ronaldo Selección de Portugal / David Fitzgerald Ampliar

¿Cuál es el récord de goles en un solo Mundial?

Just Fontaine marca un hito que lleva casi siete décadas sin igualarse: 13 goles en un solo torneo (Suecia 1958), jugando apenas 6 partidos. Es el registro más extraordinario en la historia del torneo. Gerd Müller marcó 10 goles en México 1970, y Ronaldo Nazário metió 8 en Corea-Japón 2002 incluyendo dos en la final. El récord de Fontaine parece inalcanzable en el formato moderno.

Just Fontaine Mundial 1958 / Mondadori Portfolio Ampliar

¿Quién puede romper el récord de Klose en el Mundial 2026?

Kylian Mbappé es el candidato más serio. El delantero francés llega al Mundial 2026 con 12 goles en dos ediciones (14 partidos), una media muy superior a la que tuvo Klose en sus primeros años. Por su edad y proyección, los especialistas estiman que Mbappé podría disputar tranquilamente al menos tres Mundiales más.

Kylian Mbappé Francia / Xavier Laine Ampliar

Si la selección francesa llega lejos y él continúa en gran forma, no es descabellado que supere los 16 de Klose antes de 2030. Messi con su sexto Mundial, también se espera que sume aunque el margen de tiempo juega en su contra.

Lo que sigue: nuevos goleadores en el Mundial 2026

El torneo comienza el 11 de junio de 2026 en 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá. El formato expandido a 48 selecciones significa más partidos, más goles y más oportunidades para que algún jugador salte en la tabla histórica.

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Mbappé, Messi y las promesas como Lamine Yamal o Endrick son los nombres que pueden escribir nuevos capítulos en la lista de los goleadores más poderosos del fútbol mundial.