Países que debutan en el Mundial 2026 gracias a la expansión a 48 equipos

El Mundial 2026 tiene cuatro debutantes: Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán. Ninguno de los cuatro había clasificado jamás a una Copa del Mundo. La ampliación del formato de 32 a 48 selecciones fue la llave que abrió la puerta a estas naciones que llevaban décadas mirando el torneo únicamente por televisión.

Curacao amistoso internacional / Visionhaus Ampliar

¿Cuántos países debutarán en el Mundial 2026?

Son cuatro los debutantes: Curazao (CONCACAF), Cabo Verde (CAF), Jordania (AFC) y Uzbekistán (AFC). Todos clasificaron por mérito deportivo en sus eliminatorias regionales, sin depender de plazas de anfitrión ni repechajes. Eso los diferencia de Qatar en 2022, equipo que fue el único debutante de ese torneo y lo hizo como sede.

¿Cuál es la historia de Curazao en el Mundial 2026?

Curazao es quizás la clasificación más sorprendente del torneo. Con apenas 156,000 habitantes, se convierte en la nación más pequeña en clasificarse a una Copa del Mundo. La pequeña isla caribeña superó a rivales de mayor tradición en CONCACAF como Honduras o la histórica Costa Rica de Keylor Navas. Un empate ante Jamaica le aseguró su boleto al Mundial de 2026.

Curazao Copa del Mundo 2026 / SOPA Images Ampliar

La historia de un país de 156,000 personas enfrentándose Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, será una de las historias más recordadas del torneo y en la historia de los mundiales.

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¿Cómo clasificó Cabo Verde al Mundial 2026?

Cabo Verde es otra selección que marcará historia. Los llamados ‘Tiburones Azules’, dominaron su grupo en las eliminatorias africanas con una campaña impresionante: siete victorias, dos empates y solo una derrota. Clasificó como líder del Grupo D de la CAF.

Cabo Verde himno nacional / DeFodi Images Ampliar

Una de las figuras más importantes es Dailon Livramento, máximo goleador del equipo durante la fase clasificatoria. Los caboverdianos ya han mostrado su nivel competitivo en otras competiciones. En su última actuación (edición 2023-2024) en la Copa Africana de Naciones llegaron hasta los Cuartos de Final.

Es por ello que se espera que su participación no sea solamente presencial sino que sea importante. En la fase de grupos se enfrentará a España, Uruguay y Arabia Saudita.

¿Por qué Uzbekistán y Jordania son debutantes importantes?

Uzbekistán llevaba años ‘tocando la puerta’ sin conseguir pasar. Bajo la dirección del campeón del mundo Fabio Cannavaro, el equipo asiático clasificó segundo en su grupo detrás de Irán, con seis victorias, tres empates y una sola derrota. Es uno de los proyectos futbolísticos más sólidos de Asia Central y el Mundial le dará la visibilidad internacional que podría impulsar el desarrollo del fútbol en la región.

Jordania Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

La selección asiática debutará con Colombia para posteriormente enfrentarse a la selección de Portugal de Critiano Ronaldo.

Jordania por su parte, consiguió su boleto por terminar en segundo lugar en su grupo en la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas. La selección jordana se enfrentará a Argentina, actual campeona del mundo en la fase de grupos. Una bienvenida de fuego que representará la mayor exposición mediática del fútbol jordano en su historia.

¿Qué significa la expansión a 48 equipos para el fútbol global?

El número de participantes en el torneo creció un 50% respecto al formato anterior de 32 selecciones. África pasó de 5 plazas directas a 9, Asia de 4.5 a 8.5 y CONCACAF amplió su cuota significativamente por ser sede del mundial 2026. Esto permitió que países con tradición futbolística real pero sin suficiente margen en las eliminatorias finalmente consigan su primer boleto.

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Entre las selecciones históricas que no clasificaban desde hace décadas son: Haití, la República Democrática del Congo (ausentes desde 1974), Austria, Escocia y Noruega (ausentes desde 1998), y Turquía (ausente desde 2002).

Lo que sigue: cuándo juegan los debutantes en el Mundial 2026

El torneo arrancará el 11 de junio de 2026. Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán ya conocen a sus rivales de grupo y se preparan para sus debuts con la conciencia de que, independientemente del resultado ya escribieron el capítulo más importante de su historia futbolística.