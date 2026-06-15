Ino Cat, la influencer que puso los reflectores sobre un polémico momento del Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo ha dejado goles, sorpresas y grandes partidos. También ha dado pie a historias que se han vuelto virales fuera de la cancha, como la de Ino Cat, una creadora de contenido surcoreana que ha acaparado la atención internacional tras denunciar un acto de racismo ocurrido durante un partido celebrado en Guadalajara.

¿Quién es Ino Cat?

Ino Cat, cuyo nombre real es Yoon Su-jin, es una influencer, youtuber y creadora de contenido surcoreana especializada en viajes, estilo de vida, entretenimiento y cultura internacional. A lo largo de los últimos años ha construido una enorme comunidad digital gracias a videos donde comparte experiencias en distintos países, retos culturales y recorridos turísticos.

Actualmente suma más de 6 millones de suscriptores en YouTube y millones de seguidores adicionales entre TikTok e Instagram, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido coreanas con mayor alcance internacional. Durante el Mundial 2026 viajó a México para apoyar a la selección de Corea del Sur y documentar la experiencia de sus seguidores desde las ciudades sede del torneo.

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¿Por qué Ino Cat se volvió viral en el Mundial 2026?

La influencer se volvió tendencia después de publicar un video grabado durante el partido entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara. Mientras grababa contenido para sus redes sociales, una persona que se encontraba detrás de ella realizó un gesto considerado ofensivo hacia las personas de origen asiático.

La publicación rápidamente acumuló millones de visualizaciones y generó reacciones de usuarios de distintos países. Tras la difusión del video, numerosos aficionados mexicanos enviaron mensajes de apoyo a la creadora de contenido y rechazaron públicamente el comportamiento mostrado en las imágenes.

¿Qué dijo Ino Cat sobre México?

A pesar de la polémica, Ino Cat agradeció los mensajes de apoyo que recibió después del incidente y destacó que la gran mayoría de las personas que ha conocido durante su estancia en México la han tratado con amabilidad y respeto.

Por ello, la conversación en redes sociales terminó convirtiéndose en algo más amplio que una simple polémica viral: abrió el debate sobre la importancia del respeto entre aficiones en eventos internacionales como la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Ino Cat continúa compartiendo contenido del Mundial 2026 y sumando seguidores alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas fuera de las canchas durante los primeros días del torneo.