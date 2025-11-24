Día del influencer: Historia, día exacto y los más reconocidos en México

El mundo digital cambió para siempre la forma en que consumimos información y entretenimiento, y en el centro de esta revolución están los influencers. Por eso, el día del influencer se ha vuelto una fecha importante para reconocer a estas figuras que, a través de sus redes sociales, tienen el poder de crear tendencias, moldear opiniones y conectar con millones de personas de una manera que los medios tradicionales rara vez logran.

En México, el fenómeno es enorme, convirtiendo a varias figuras nacionales en verdaderas celebridades globales. Aquí te contamos todo sobre esta celebración digital.

¿Cuándo es el día exacto del ‘día del influencer’?

El día del influencer se celebra de manera internacional cada 30 de noviembre.

Aunque no es un día feriado oficial, la fecha ha ganado relevancia en el calendario de marketing y redes sociales. Se eligió el 30 de noviembre para promover la profesionalización de esta figura digital, buscando que la relación entre marcas, creadores de contenido y audiencias sea cada vez más transparente, creativa y efectiva.

Es una jornada para reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva tener una audiencia masiva y el impacto que se genera en la sociedad.

¿Desde cuándo se celebra el ‘día del influencer’?

El Día del influencer es una celebración relativamente joven que se impulsó a raíz del crecimiento explosivo de las plataformas digitales.

La iniciativa de establecer una fecha fija nació en 2016 en Argentina, promovida por la agencia de marketing Hallo y Prensanet. El objetivo inicial fue reconocer y formalizar el trabajo de quienes ya se estaban convirtiendo en figuras clave para la comunicación y el consumo: los influencers.

A partir de entonces, otras agencias y países de habla hispana adoptaron el 30 de noviembre como el día del influencer, dándole un carácter internacional. Desde ese momento, el crecimiento de esta figura ha sido imparable, haciendo que cada día del influencer sea más relevante.

¿Qué influencers son los más top en México?

México es un semillero de talento digital, con creadores que lideran rankings globales en términos de seguidores e influencia en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

Aunque la lista varía según la plataforma y la métrica, estos son 5 de los nombres más reconocidos y con mayor impacto en México, según conteos recientes:

Kimberly Loaiza: Una de las creadoras de contenido con más seguidores a nivel mundial, destacando en música y lifestyle. Luisito Comunica: Famoso por sus vlogs de viajes y exploraciones culturales que le han dado reconocimiento internacional. Domelipa (Dominik Elizabeth): Reina de TikTok, conocida por sus bailes y videos de comedia. Federico Vigevani: Conocido por su contenido de comedia, retos y vlogs que conectan fuertemente con la audiencia juvenil. Juanpa Zurita: De los pioneros en México, ha expandido su carrera a la actuación, la moda y el emprendimiento social.

El día del influencer no solo es una felicitación para estas figuras, sino una confirmación de que la comunicación y el entretenimiento siguen evolucionando.