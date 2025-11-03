Influencer transmite en vivo el nacimiento de su hija y se vuelve viral

Una influencer de nombre Fandy, se ha puesto en tendencia mundial luego de que se convirtiera en la primera chica en transmitir en directo el nacimiento de su hija. Esto ha causado miles de comentarios tanto positivos como negativos para este contenido ‘nuevo’ que muchos aseguran ha llegado lejos. Te contamos la historia.

¿Quién es Fandy?

Fandy es una streamer e influencer estadounidense de Twitch que se hizo viral recientemente por la simple razón de convertirse en la primera influencer en transmitir su parto en vivo. Ella es una creadora de contenido que reside en Austin, Texas.

Comenzó su carrera como influencer hace ya 10 años, pues su contenido va dirigido principalmente a gamers, donde tiene miles de seguidores y que ha ganado popularidad en otras redes sociales como X, Instagram y TikTok.

Además de ser streamer, Fandy también se ha desempeñado como modelo y cantante, e incluso, tiene una cuenta donde sube contenido privado.

¿Cómo sucedió su parto en vivo?

Las rede sociales a veces pueden llegar a traspasar límites que los mismos influencers establecen, tal es el caso de Fandy. Esta creadora de contenido estaba embarazada y recién dio a luz a su primera hija, completamente en vivo.

La transmisión se realizó desde su casa, donde contaba con el apoyo de sus amigos y pareja actual. La transmisión duró ocho horas y llegó a juntar cerca de 30,000 espectadores simultáneamente.

Esto la convirtió en la primera influencer en dar a luz en vivo, por lo que fue algo sorprendente para internautas que, incluso, el CEO de Twitch, Dan Clay, felicitó a Fandy y a su pareja durante la transmisión, lo que fue interpretado como una señal de aprobación por parte de la plataforma.

Si quieres ver una parte del video, te lo dejamos a continuación.