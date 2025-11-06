¿De qué murió la “Barbie Humana”? Esto se sabe sobre la muerte de la influencer brasileña; tenía 27 cirugías estéticas

La influencer Bárbara Jankavski Marquez, conocida como la “Barbie Humana”, fue hallada sin vida en su casa de São Paulo.

Bárbara Jankavski Marquez, influencer brasileña de 31 años conocida como la “Barbie Humana”, fue encontrada muerta dentro de su residencia en la Zona Oeste de São Paulo, Brasil, este fin de semana con lesiones en su ojo izquierdo y marcas en la espalda.

¿De qué murió la “Barbie Humana”, influencer brasileña hallada muerta?

De acuerdo con el periodista Beto Souza, de CNN Brasil, el caso se registró como muerte sospechosa luego de que Renato Campos Pinto de Vitto, abogado de 51 años que habría contratado a la influencer para “servicios sexuales”, se comunicó con la Policía Militar para reportar lo ocurrido.

Sin embargo, las inconsistencias en las declaraciones del abogado y las heridas encontradas en el cuerpo de la mujer no han permitido a las autoridades determinar la causa de muerte.

Según las versiones, un amigo del abogado, que estuvo en el lugar, aseguró que la lesión en el ojo de la joven fue producto de una caída, mientras que el propio De Vitto declaró que intentó reanimarla durante nueve minutos al notar que no se movía tras haberse quedado dormida.

Además, confesó que ambos habían consumido estupefacientes.

Ante la versión de los testigos, la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo ordenó realizar una necropsia y pruebas toxicológicas para esclarecer la causa de la muerte de la influencer.

¿Quién era la “Barbie Humana”?

La joven brasileña se hizo conocida por su apariencia inspirada e la muñeca Barbie y por haberse sometido a al menos 27 cirugías estéticas. En redes sociales, compartía contenido sobre moda, estilo de vida y varios procedimientos de belleza, acumulando más de 55 mil seguidores en Instagram y más de 300 mil en TikTok.

Su último video en TikTok fue publicado en septiembre de este año.

