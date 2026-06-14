Muere Oliver Tree, amigo del influencer Aaron Mercury, en terrible accidente de helicópteros en Río de Janeiro

La comunidad de creadores de contenido y seguidores del influencer mexicano Aaron Mercury se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Oliver Tree, uno de sus amigos cercanos, en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron sus condolencias y compartieron mensajes de apoyo para familiares y amigos de las víctimas. De acuerdo con reportes de medios internacionales y autoridades brasileñas, la aeronave se desplomó en una zona de difícil acceso en la región de Guaratiba, al oeste de Río de Janeiro.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan en curso y hasta el momento las autoridades no han emitido un informe final sobre lo ocurrido.

¿Qué se sabe del accidente de helicóptero en Río de Janeiro?

Según información difundida por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, el helicóptero cayó en una zona boscosa de Guaratiba poco después de despegar. Equipos de rescate, personal especializado y autoridades aeronáuticas participaron en las labores para recuperar a las víctimas y asegurar el área.

La Fuerza Aérea Brasileña abrió una investigación para determinar si existió una falla mecánica, error humano o algún otro factor relacionado con el siniestro.

¿Quién era Oliver Tree y cuál era su relación con Aaron Mercury?

Oliver Tree era conocido entre seguidores y creadores de contenido por su cercanía con Aaron Mercury, una de las figuras más populares de las redes sociales en México. Tras conocerse la noticia, cientos de usuarios recordaron momentos compartidos entre ambos y expresaron su tristeza por la pérdida.

Hasta ahora, Aaron Mercury no había ofrecido mayores detalles sobre el accidente al momento de la publicación de esta nota, mientras continúan las muestras de solidaridad en plataformas digitales.

Mientras avanzan las indagatorias, familiares, amigos y seguidores continúan rindiendo homenaje a las víctimas de una tragedia que ha conmocionado tanto a Brasil como a la comunidad digital de habla hispana.