¿Vas al Mundial 2026? César Cravioto pide llegar desde las 8 a.m. al Estadio Ciudad de México

A menos de 48 horas del silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de la Ciudad de México ha salido a dar plenas garantías de seguridad. El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, aseguró que la inauguración del torneo en el Estadio Ciudad de México está blindada operativa y logísticamente, por lo que lanzó un exhorto a la afición local e internacional para tomar previsiones extremas en sus traslados.

El funcionario sugirió a los asistentes arribar a las inmediaciones del recinto desde las 8:00 de la mañana, y que incluso desayunen en la zona para asegurar un ingreso fluido y sin contratiempos al evento histórico.

Te puede interesar: CNTE levanta bloqueo en Tlalpan, pero anuncia nuevas movilizaciones en CDMX rumbo al Mundial 2026

¿Por qué recomiendan llegar temprano al Estadio Azteca?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Cravioto aclaró que las negociaciones con la CNTE están en manos de las secretarías federales de Gobernación y de Educación Pública.

Explicó que el gobierno capitalino se enfoca exclusivamente en la parte operativa de los plantones y movilizaciones, detallando que ya se definió un perímetro de seguridad denominado la “última milla” alrededor del estadio, zona en la que no se permitirá el acceso a ningún tipo de manifestación.

Así arrancó #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio este 9 de junio:



El mundo viene a ver futbol, pero podría encontrarse con el resultado de años de conflictos ignorados que hoy estallan bajo los reflectores globales. pic.twitter.com/EzjudNHAGZ — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 10, 2026

También puedes leer: No marcharán: Jubilados rechazan sumarse a la movilización del 11 de junio

¿Cómo operará el perímetro de seguridad durante el Mundial?

El secretario enfatizó que el derecho a la libre manifestación y el desarrollo del torneo pueden coexistir pacíficamente si se respetan dos condiciones: que las protestas no sean violentas y que no bloqueen el acceso de los aficionados al Estadio Azteca.

Esta misma postura se le ha comunicado tanto a la CNTE como a otros grupos, incluyendo a los colectivos de familias buscadoras que programaron una marcha nocturna hacia el coloso de Santa Úrsula.

Continúa el avance de integrantes de la #CNTE por Calz. de Tlalpan a la altura de la estación Nezahualpilli del Tren Ligero #ReporerosW @Cinelis_ y @tavitogarcia #VialidadW pic.twitter.com/oJOsn7zL2P — W Radio México (@WRADIOMexico) June 9, 2026

Encuentra más: Calzada Elevada de Tlalpan causa polémica; Denuncian a Brugada por presuntas irregularidades

¿Qué dijo sobre las fallas en el Metro y el Tren Ligero?

Al ser cuestionado sobre las recientes fallas e inundaciones reportadas en el Metro y el Tren Ligero, Cravioto acusó la existencia de una “anti-transformación”, describiéndola como grupos de oposición que buscan deliberadamente difundir una narrativa de caos.

Señaló que estos sectores intentan perjudicar la imagen del país aprovechando que los reflectores internacionales están puestos en México debido al Mundial 2026, y contrastó esta actitud con la que Morena asumía cuando era oposición, afirmando que en momentos clave ellos sí respaldaban al Estado mexicano.

Síguenos en Google News y encuentra más información