No marcharán: Jubilados rechazan sumarse a la movilización del 11 de junio

La Alianza Nacional de Jubilados anunció que no participará de manera institucional ni como contingente organizado en la movilización convocada para el próximo 11 de junio por organizaciones ajenas a su estructura.

A través de un comunicado dirigido a sus integrantes de todo el país, la organización señaló que la decisión se tomó tras analizar el contexto actual y con el propósito de preservar la identidad, unidad y objetivos específicos de su movimiento.

La Alianza Nacional de Jubilados informa que no participará institucionalmente en la movilización convocada para el 11 de junio por organizaciones ajenas a nuestra estructura. Nuestra lucha sigue enfocada en la defensa de los derechos adquiridos, la no retroactividad de la ley pic.twitter.com/ThTeEtyQJW — Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza CFE (@rnjubiladoscfe) June 9, 2026

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¿Cuáles son las prioridades de la organización?

La Alianza Nacional de Jubilados reconoció y respetó el derecho constitucional de las personas y organizaciones a manifestarse pacíficamente en defensa de sus demandas; sin embargo, precisó que su lucha continuará enfocada exclusivamente en la defensa de los derechos adquiridos, la no retroactividad de la ley, la certeza jurídica y la dignidad de las personas jubiladas.

Apuntó que la determinación de no participar en la movilización no representa un distanciamiento ni una falta de solidaridad hacia otras causas sociales.

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¿Qué postura mantiene respecto a sus integrantes?

La organización también reiteró su respeto a la libertad individual de sus integrantes, por lo que quienes decidan acudir a cualquier manifestación o actividad pública a título personal contarán con su reconocimiento y respeto.

En el documento, la Alianza afirmó que continuará impulsando la defensa de las pensiones y los derechos de las personas jubiladas mediante el diálogo institucional, las acciones legales en curso, el fortalecimiento de su organización nacional y la creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Finalmente, llamó a mantener la unidad, la prudencia, el respeto y la organización que, aseguró, han caracterizado al movimiento desde su origen.

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