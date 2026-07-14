Caso Víctor Rodríguez Padilla reabre el debate sobre el perdón en delitos de violencia familiar

La jueza del caso de violencia familiar que involucra al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, determinó que el imputado puede continuar su proceso en libertad al no detectar riesgos de fuga o de peligro para la víctima o su familia.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Raquel Álvarez Charqueño, abogada feminista y coordinadora de la colectiva Toma tu Remo, habló sobre los desafíos que enfrentan las víctimas de violencia en el sistema de justicia mexicano.

La especialista enfatizó la importancia de verificar que los escritos presentados por las víctimas, donde solicitan el perdón o se retractan, sean ratificados de forma adecuada y auténtica, debido a que el estrés, las amenazas o la dinámica propia de los círculos de violencia suelen influir directamente en estas decisiones, por lo que no se debe dar por sentado el sentir de la víctima sin una ratificación formal.

¿Qué plantean especialistas sobre este proceso judicial?

Si bien este delito no amerita obligatoriamente prisión preventiva, el perfil de Víctor Rodríguez Padilla exige un mayor análisis. Álvarez Charqueño puntualizó que, al tratarse de un personaje tan público, los tribunales y las autoridades deben poner un empeño mucho mayor en sus acciones.

De esta forma, su actuar puede dejar una constancia o un antecedente claro y ejemplar de cómo se deben llevar este tipo de casos de violencia en el país, evitando que la situación se tome a la ligera.

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¿Qué apoyo requieren las víctimas de violencia?

Álvarez Charqueño expresó que muchas veces las mujeres otorgan el perdón o se arrepienten debido a la presión del entorno o a amenazas directas que pueden estar recibiendo en el momento, por lo que urgió a que la Comisión de Atención a Víctimas brinde un seguimiento puntual y un tratamiento psicológico que permita a la afectada ver la gravedad de la situación y tomar decisiones de manera autónoma, libre de temores.

El Estado debe proveer un acompañamiento que sea tanto psicológico como económico, aseveró, ya que el agresor suele respaldarse en la dependencia financiera de la víctima.

Una mujer que vive violencia puede tardar hasta siete intentos de ruptura antes de salir definitivamente de una relación violenta, lo que vuelve indispensables las redes de apoyo institucionales.

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