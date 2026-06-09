CNTE levanta bloqueo en Tlalpan, pero anuncia nuevas movilizaciones en CDMX rumbo al Mundial 2026

Al cumplirse nueve días de huelga nacional y a 48 horas de la inauguración del Mundial, sin incidentes, concluyó la movilización de maestros de la CNTE, que realizaron este martes sobre Calzada de Tlalpan, la cual bloquearon desde avenida Taxqueña hasta División del Norte, donde una valla puesta por las autoridades les impidió seguir adelante.

🔴Integrantes de la #CNTE regresan a su campamento en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al momento, continúan avanzando sobre la Calzada de Tlalpan, luego de ser frenados por elementos de la policía capitalina en el cruce con División del Norte.



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¿Por qué mantiene sus protestas la CNTE?

De acuerdo con Pedro Hernández, dirigente de la sección nueve en la Ciudad de México las autoridades los trataron de “chamaquear” y por eso van a intensificar sus protestas.

“Aquí tenemos el documento que les entregó Martín Batres. Esta propuesta que hace no resuelve la demanda fundamental de abrogación de la ley del ISSSTE. Pretende chamaquearnos, como decimos en el barrio, diciendo que, entonces, todas las cuentas migren a Pensionissste, pero sigue siendo un afore que aquí podemos demostrar”, expuso el dirigente magisterial. —

Llega el secretario de Gobierno de la #CDMX @craviotocesar al filtro de seguridad en el cruce de Calz. de Tlalpan y Div. del Norte.



Asegura que atenderá la manifestación de la #CNTE y que abrirá el diálogo para evitar confrontaciones y reducir las afectaciones a la ciudadanía.… pic.twitter.com/8FDcbxi7V0 — W Radio México (@WRADIOMexico) June 9, 2026

¿Qué reclaman los docentes al gobierno federal?

Por su parte, la secretaria general de la Sección 14 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Guerrero, Elvira Veleces, criticó la falta de respuesta del gobierno federal a las demandas del magisterio, al señalar que las autoridades han mantenido una actitud de indiferencia pese a las movilizaciones realizadas por el sector.

Durante un pronunciamiento, la dirigente sindical afirmó que el gobierno “hace oídos sordos” a las exigencias de los trabajadores de la educación, a pesar de las manifestaciones que se han desarrollado en distintos puntos del país.

“Compañeros y compañeras, que esta postura de oídos sordos de un gobierno federal, que se dice llamar de manera diferente, pero nos damos cuenta que, a pesar de que estamos saliendo a las calles a manifestarnos en el marco del mundial, hace oídos sordos ante esta demanda central que tenemos”. —

Continúa el avance de integrantes de la #CNTE por Calz. de Tlalpan a la altura de la estación Nezahualpilli del Tren Ligero #ReporerosW @Cinelis_ y @tavitogarcia #VialidadW pic.twitter.com/oJOsn7zL2P — W Radio México (@WRADIOMexico) June 9, 2026

¿Habrá nuevas movilizaciones de la CNTE?

En tanto Filiberto Frausto secretario general de la sección 34 de Zacatecas, advirtió que si el gobierno federal no atiende de inmediato las demandas del magisterio, las movilizaciones previstas para el próximo jueves podrían intensificarse.

El dirigente señaló que “no habrá manera de contener el entusiasmo y el anhelo de las y los trabajadores por cambiar esta realidad”, por lo que llamó a las autoridades a actuar con sensatez si desean que el evento programado para esa fecha pueda inaugurarse sin contratiempos.

“Y que el próximo jueves no habrá manera de contener el entusiasmo, el anhelo de las y los trabajadores por cambiar esta realidad. De ahí que sigamos haciendo el llamado respetuoso a la sensatez, al gobierno federal, para que nos atiendan de inmediato, si es que desean que este evento transcurra y se pueda inaugurar”. —

Faltando pocos minutos para las dos de la tarde, y luego de casi cuatro horas de bloqueo CNTE tras varios pronunciamientos, la disidencia magisterial se retiró pacíficamente del lugar sin incidentes que lamentar.

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