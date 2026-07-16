Suicidio de Orlando García Maciel expone crisis de salud mental en la policía de León

La muerte de Orlando García Maciel, un joven de 27 años perteneciente al área administrativa de la policía de León, Guanajuato, revela una problemática mucho más profunda en el estado de Guanajuato.

¿Qué revela el caso de Orlando García Maciel sobre los suicidios Guanajuato?

Aunque la corporación local ha registrado dos suicidios en los últimos dos años, el caso de Orlando expone un entorno social complejo donde la violencia, el narcotráfico y las adicciones minan la salud mental de la población.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Arnoldo Cuéllar, codirector de PopLab Guanajuato, advirtió que la violencia en el estado, impulsada históricamente por el huachicol y actualmente por la venta de drogas como el cristal, genera un impacto directo tanto en la sociedad como en los cuerpos de seguridad.

🔴Un elemento de la Policía Municipal de León, identificado como Orlando García Maciel, de 27 años, murió este martes tras arrojarse desde un puente vehicular en el Distribuidor Juan Pablo II. La zona fue acordonada y la circulación resultó afectada mientras la Fiscalía de… pic.twitter.com/GJ2k6jUxvX — W Radio México (@WRADIOMexico) July 14, 2026

¿Cómo influyen las adicciones y el entorno social en la salud mental?

El problema de las adicciones está afectando gravemente a la juventud de Guanajuato, extendiéndose incluso a instituciones educativas, puntualizó Cuéllar, al grado de que la Universidad de Guanajuato tuvo que convocar de forma discreta a una reunión con docentes en una preparatoria de Irapuato debido al suicidio de dos alumnos en un solo semestre.

Esta crisis de salud mental se ve agravada por el modelo de crecimiento industrial de la región, el cual ha transformado a diversas localidades en “ciudades dormitorio”, es decir, los trabajadores deben salir de sus hogares a las seis de la mañana y regresar pasadas las ocho de la noche, lo que destruye el tejido familiar y comunitario al no dejar espacio para la convivencia con los hijos o la pareja.

El especialista dijo que, de acuerdo con una encuesta local reciente realizada en León, una cuarta parte de los ciudadanos señala al consumo de alcohol y las adicciones como el principal problema de su barrio y de la ciudad, situándolo por encima de la inseguridad, la escasez de agua o las dificultades económicas.

Las respuestas gubernamentales han sido insuficientes, señaló, iniciando con que en la administración del anterior gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se importó desde Islandia el programa de prevención “Planet Youth” con una inversión cercana a los 300 millones de pesos.

Sin embargo, los recursos se destinaron principalmente a encuestas y a la organización de congresos para los delegados extranjeros, sin traducirse en acciones comunitarias de fondo.

Con el cambio de gobierno, la mandataria Libia García suprimió este programa, pero hasta el momento no se ha establecido un presupuesto ni una estrategia que lo sustituya.

Foto: Redes sociales Ampliar

¿Cuál es la situación de los suicidios en Guanajuato y entre policías?

Al mes de junio, Guanajuato registró 86 casos de suicidio, lo que representa un incremento del 21% en comparación con los 69 casos reportados en el mismo periodo del año anterior, posicionando a la entidad como el noveno estado con mayor incidencia en este rubro a nivel nacional.

En el ámbito de las fuerzas de seguridad, datos del especialista Daniel Gómez Tagle (de la plataforma Azul Cobalto) documentan 131 casos de suicidios de policías en diversas corporaciones del país entre los años 2018 y 2026.

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