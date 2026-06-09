Calzada Elevada de Tlalpan causa polémica; Denuncian a Brugada por presuntas irregularidades

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) presentó una denuncia ante la Contraloría General capitalina en contra de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y del secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, por presuntas irregularidades en la instrumentación de la Calzada Elevada de Tlalpan.

Gastaron 2 mil mdp en la “Calzada Flotante” y no duró ni un día.



Lo mismo que costó construir la Línea 6 del Metrobús (2,084 MDP) o la renovación total del Tren Ligero ( 2,400 MDP).



Así desperdician nuestro dinero. pic.twitter.com/0YEfzDQIbT — Ricardo Rubio (@ricardorubiot) June 9, 2026

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¿Qué señala la denuncia presentada por el PAN CDMX?

La denuncia fue promovida por la presidenta del PAN CDMX, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, el diputado federal Federico Döring Casar, y el diputado local Mario Enrique Sánchez Flores, quienes solicitaron a la autoridad investigar posibles violaciones a la normatividad en materia de obra pública y responsabilidades administrativas.

De acuerdo con el documento presentado, la obra no habría sido concluida en la fecha establecida en el contrato, fijada para el 30 de mayo de 2026, por lo que los denunciantes acusan una presunta deficiente planeación y ejecución del proyecto.

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¿Qué información solicitan revisar sobre la obra?

Entre las medidas solicitadas a la Contraloría se encuentra la publicación de la información relacionada con la obra, incluyendo estudios técnicos, proyectos ejecutivos, contratos, bitácoras y documentación presupuestal.

Asimismo, piden una auditoría financiera al contrato de construcción celebrado con la empresa encargada del proyecto.

Los promoventes también solicitaron la suspensión de pagos y de posibles contratos adicionales hasta que se revisen las garantías de cumplimiento y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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¿Qué acciones deberá analizar la Contraloría?

Además, pidieron investigar posibles faltas administrativas graves, entre ellas presunto desvío de recursos y abuso de funciones, derivadas de la ejecución de la obra.

La denuncia fue recibida este martes por la Contraloría General de la Ciudad de México, instancia que deberá determinar si existen elementos para iniciar una investigación formal sobre los hechos señalados.

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