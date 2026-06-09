EU publica alerta de viaje para México; asigna 4 niveles de advertencia

EU emite alerta de viaje para México con 4 niveles de advertencia

A pocas horas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Embajada de Estados Unidos en México emitió alertas de viaje para todos sus ciudadanos que visitaran nuestro país.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos consideró que existe un riesgo latente con la delincuencia, secuestros, asaltos, terrorismo y otras amenazas a la seguridad, por ello publicó un mapa de la República Mexicana para señalar los 4 niveles, que ellos consideran, son una advertencia que no deben dejar de lado.

“México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos nivel de advertencia de viaje para cada estado mexicano”. — Departamento de Estado de Estados Unidos

¿Cuáles son los niveles de alerta de viaje en México?

Los avisos de viaje se clasifican en cuatro niveles:

Nivel 1: Precauciones normales

Campeche

Yucatán

Nivel 2: Más precaución

Aguascalientes

Baja California Sur

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Hidalgo

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Veracruz

Nivel 3: Reconsiderar viaje

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 4: No viajar

Colima

Guerrero

Michoacán

Tamaulipas

Sinaloa

Zacatecas

¿Qué recomendaciones emitió Estados Unidos a sus ciudadanos?

La Embajada de Estados Unidos en México aconseja que: “Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente”.

Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que cuenta con una capacidad limitada para brindar ayuda en muchas partes de México, al ser un país extenso donde las condiciones varían considerablemente de un estado a otro e incluso dentro de un mismo estado.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

Agregó que los servicios de emergencia son limitados o inexistentes en zonas remotas o rurales.

“Si te encuentras con un control de carretera, debes obedecer. Huir o ignorar las instrucciones puede provocar que resultes herido o incluso muerto. Consulta los mapas de zonas restringidas”. — Embajada de Estados Unidos en México

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