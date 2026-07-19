¿Dónde ver ‘La Odisea’ de Christopher Nolan? Estas son las mejores pantallas IMAX en México

Christopher Nolan ha vuelto a sacudir a la industria cinematográfica con ‘La Odisea’, una adaptación del poema de Homero protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson. Aquí te decimos dónde están las mejores pantallas de México para ver esta película en un formato similar al original.

Nolan filmó esta película utilizando cámaras de celuloide IMAX 70mm de formato completo. Sin embargo, experimentar la película tal y como el director la concibió es un privilegio reservado para muy pocos.

Foto: Universal Pictures Ampliar

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Las mejores salas IMAX en México para ver ‘La Odisea’

Aunque México actualmente no cuenta con un proyector de celuloide IMAX 70mm operativo para cine comercial, debido a que cerraron la icónica Megapantalla del Papalote Museo del Niño en Ciudad de México, el país posee excelentes salas equipadas con IMAX with Laser y IMAX Digital.

Estas salas ofrecen un brillo superior, contraste mejorado, sonido inmersivo de 12 canales y una relación de aspecto expandida de 1.90:1, donde la imagen llena hasta un 26% más de pantalla respecto a una sala tradicional.

1. Papalote Museo del Niño (Monterrey, Nuevo León)

Tecnología: IMAX Dual Láser GT

IMAX Dual Láser GT Por qué lidera el ranking: Es considerada la pantalla más imponente del país. Diseñada originalmente para proyecciones científicas y de museo, su geometría casi cuadrada permite aprovechar la relación de aspecto 1.43:1, llenando por completo el campo de visión sin los cortes horizontales de los cines comerciales convencionales. Es una de las pocas en el mundo capaz de mostrar el 100 % del encuadre vertical de películas filmadas con cámaras IMAX.

2. Cinedot IMAX Toluca (Centro Tolzú, Estado de México)

Tecnología: IMAX Dual Digital / Láser.

IMAX Dual Digital / Láser. Por qué destaca: Ubicada en el emblemático Centro Tolzú, esta sala cuenta con una de las pantallas físicamente más altas y anchas del centro del país.

3. Cinemex Market Antara (CDMX)

Tecnología: IMAX with Laser.

IMAX with Laser. Por qué destaca: Una de las adiciones más modernas a la oferta cinematográfica de la Ciudad de México. Combina proyectores láser de resolución 4K con un sistema de sonido de 12 canales independientes, ofreciendo un contraste superior donde los negros son puros y los colores marinos de la cinta destacan con máxima fidelidad.

¡Impresionante! ¿Por qué #LaOdisea de Nolan es una peli tan distintas a otras que también se han filmado para IMAX?



Vive esta travesía épica en nuestras salas IMAX con Láser de Cinemex. Te esperamos en Antara, Downtown Puebla, Encuentro Oceanía, Parque Delta, Santa Fe, Tezontle… pic.twitter.com/oBTapmxCn7 — Cinemex (@Cinemex) July 13, 2026

4. Cinépolis Perisur (CDMX)

Tecnología: IMAX with Laser.

IMAX with Laser. Por qué destaca: Históricamente una de las salas con mayor flujo y mejor calibración sonora de la capital. La renovación a proyección láser comercial garantiza un brillo uniforme en toda la superficie de la pantalla.

5. Cinemex Parque Delta (CDMX)

Tecnología: IMAX Dual Digital.

IMAX Dual Digital. Por qué destaca: Equipada con doble proyector para potenciar la luminosidad y un diseño de sala acústicamente aislado. Es una excelente opción para quienes buscan la escala monumental de IMAX con acceso céntrico en la CDMX.

6. Cinépolis Universidad (CDMX)

Tecnología: IMAX with Laser.

IMAX with Laser. Por qué destaca: Su equipamiento láser de nueva generación ofrece un nivel de nitidez que resalta cada textura del celuloide procesado por Nolan.

For those who saw THE ODYSSEY in IMAX 70mm and in a regular theater, did the aspect ratio in the regular theater bother you? pic.twitter.com/6C8abUa7Ad — Christopher Nolan Archives (@NolanAnalyst) July 19, 2026

Las 40 salas en el mundo que proyectan el formato IMAX 70mm original

Proyectar ‘La Odisea’ en su celuloide original de 15 perforaciones y 70 mm requiere un rollo físico de película que pesa alrededor 300 kilos y mide más de 17 kilómetros de largo.

Estas son las únicas 40 salas en todo el planeta equipadas con los proyectores analógicos originales capaces de ofrecer la relación de aspecto vertical 1.43:1:

Estados Unidos (30 salas)

Harkins Arizona Mills & IMAX – Tempe, Arizona AMC Universal Cinema CityWalk – Universal City, California AMC Metreon 16 & IMAX – San Francisco, California Regal Edwards Ontario Palace & IMAX – Ontario, California Regal Irvine Spectrum & IMAX – Irvine, California Esquire IMAX Theatre – Sacramento, California Cinemark Carefree Circle & IMAX – Colorado Springs, Colorado Regal Colorado Center & IMAX – Denver, Colorado AutoNation IMAX Museum of Discovery – Fort Lauderdale, Florida Regal Mall of Georgia & IMAX – Buford, Georgia IMAX Theatre at Indiana State Museum – Indianapolis, Indiana AMC Lincoln Square 13 & IMAX – Nueva York, Nueva York Regal King of Prussia & IMAX – King of Prussia, Pensilvania Regal Opry Mills & IMAX – Nashville, Tennessee Cinemark 17 & IMAX – Dallas, Texas Regal Hacienda Crossings & IMAX – Dublin, California AMC Assembly Row 12 & IMAX – Somerville, Massachusetts AMC Gulf Pointe 30 & IMAX – Houston, Texas AMC Altamonte Mall 18 & IMAX – Altamonte Springs, Florida Regal Pointe Orlando & IMAX – Orlando, Florida AMC Del Amo 18 & IMAX – Torrance, California AMC Saratoga 14 & IMAX – San José, California Regal Crossgates & IMAX – Albany, Nueva York AMC Barton Creek Square 14 & IMAX – Austin, Texas Megaplex Theatres at Jordan Commons & IMAX – Sandy, Utah Regal Virginia Center & IMAX – Glen Allen, Virginia AMC Tysons Corner 16 & IMAX – McLean, Virginia Boeing IMAX Theater (Pacific Science Center) – Seattle, Washington Marcus Majestic Cinema & IMAX – Brookfield, Wisconsin AMC River East 21 & IMAX – Chicago, Illinois

Canadá (5 salas)

Scotiabank Theatre Toronto & IMAX – Toronto, Ontario Cineplex Cinemas Mississauga & IMAX – Mississauga, Ontario Cineplex Cinemas Vaughan & IMAX – Vaughan, Ontario Cineplex Cinema Banque Scotia Montréal & IMAX – Montreal, Quebec Scotiabank Theatre Edmonton & IMAX – Edmonton, Alberta

Reino Unido (3 salas)

BFI IMAX – Londres, Inglaterra RNSM Science Museum IMAX – Londres, Inglaterra Vue Manchester IMAX (Printworks) – Mánchester, Inglaterra

Australia (1 sala)

IMAX Melbourne – Melbourne, Victoria

República Checa (1 sala)

Cinema City IMAX Praha – Praga

@cinemark You asked, we answered! Here's the behind the scenes of getting ready for The Odyssey in IMAX 70mm at Cinemark Dallas XD and IMAX in Dallas, TX 2.1 million feet of film, weighing 846 lbs! 🤯 #Cinemark #TheOdyssey ♬ original sound - Cinemark

¿Valió la pena el esfuerzo técnico?

Ver ‘La Odisea’ en cualquier pantalla IMAX garantiza una experiencia inmersiva superior. Sin embargo, si estás planeando unas vacaciones cinéfilas a Estados Unidos o Europa, buscar una de estas 40 salas te permitirá presenciar la máxima resolución física que el cine moderno puede ofrecer.

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