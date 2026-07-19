Héctor Diaz-Polanco renuncia a la presidencia de Morena en la CDMX; Continuará en el Consejo Nacional

En un mensaje dirigido a la militancia, Héctor Díaz-Polanco anunció de manera oficial su renuncia Díaz-Polanco al cargo como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, responsabilidad que asumió en noviembre de 2024.

Señaló que este cambio marca el inicio de un nuevo ciclo de trabajo, al considerar que es el momento oportuno para realizar la transición y dar paso a sus siguientes proyectos personales y partidistas.

“Quiero agradecer a todas y todos quienes me acompañaron en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento. Una etapa concluye, pero mi compromiso continúa”.

Hoy anuncio el cierre de mi etapa al frente de Morena en la Ciudad de México.



Quiero agradecer a todas y todos quienes me acompañaron en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento.



Una etapa concluye, pero mi… pic.twitter.com/ebs0IhaTev — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) July 19, 2026

¿Qué dijo Héctor Díaz-Polanco sobre su salida de Morena CDMX?

Durante su anuncio, Díaz-Polanco dejó en claro que su salida de la dirigencia local no significa un alejamiento de la vida pública ni del proyecto del movimiento.

El académico confirmó que continuará con sus labores intelectuales, entre las que destaca la edición de dos libros, al tiempo que mantendrá sus responsabilidades dentro del Consejo Nacional de Morena y en su Consejo Consultivo, reafirmando su compromiso con la denominada Cuarta Transformación.

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¿Qué mensaje dirigió a Clara Brugada y a la militancia?

Previo a dar a conocer su decisión, el ahora exdirigente sostuvo una reunión con la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, a quien expresó su agradecimiento por el apoyo brindado.

Díaz-Polanco extendió un reconocimiento al equipo operativo, a las secretarías del Comité Ejecutivo y a los militantes capitalinos por el trabajo conjunto realizado durante su gestión.

“Quiero reconocer también el apoyo y la colaboración de los secretarios del Comité Ejecutivo de la Ciudad de México. Son magníficos compañeros con sólidas convicciones y espíritus de trabajo. Lo mismo digo del estupendo equipo operativo de Morena en la Ciudad de México.”

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