Asuntos comerciales, principal tema de Sheinbaum con Trump y Carney

La presidenta Sheinbaum aseguró que acordó con el mandatario estadounidense sobre migración, durante su visita a la final de la Copa del Mundo. / Sebastian Frej

La invitación Trump para asistir a la final del Mundial 2026 fue aclarada por la presidenta, quien explicó que primero recibió una invitación de la FIFA y posteriormente una invitación directa del mandatario estadounidense para acudir al encuentro entre España y Argentina. La invitación Trump también permitió un breve intercambio sobre temas comerciales.

Una invitación directa de su homólogo estadounidense Donald Trump, recibió el pasado viernes la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir al partido final del Mundial entre España y Argentina, fue lo que aclaró la Primera Mandataria al defender su viaje al New York New Jersey Stadium en el país vecino.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria aclaró que primero tuvo una primera invitación por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y detalló que por cuestiones de clima, tuvo que hacer uso de una aeronave de las fuerzas armadas.

“Claudia, ¿vas a venir? Y le dije, bueno, si usted me invita a presidente Trump. Dijo, sí, sí, estás invitada. Este, ven, vas a estar sentada ahí con, junto a nosotros. Entonces, dije, bueno, pues hay que ir porque ahora sí que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, tomé la decisión de ir. Estaba yo en Cancún, entonces, idea era viajar de manera directa. Entonces, pues, compramos un boleto de Cancún a a Nueva York, directo había espacio. Nos avisan como a las 2 que se cancela. Ya tomé la decisión, hablamos con el general secretario para usar el avión de la defensa nacional.”

TE PODRÍA INTERESAR: “La migración no debe criminalizarse”: Sheinbaum sobre orden de reanudar redadas en E.U.

Conversaciones sobre comercio durante la final del Mundial

Sin embargo enfatizó que pudo tratar con Trump, de manera breve el tema de comercio, recordando que esta semana tendrá la visita de Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) como Jamieson Greer, posiblemente miércoles o jueves.

“Pues, tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump, que también estaban ahí. Los de comercio, el embajador Greer y el secretario Lutnik, igual con el secretario rubio. Fueron momentitos, en realidad. Y ya después, con el presidente Trump y el 1º ministro Karni, Realmente, fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para, pues, poder comentar el tema comercial. Recuerden que el día de hoy inicia esta 2º ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado”.

Destacó que las reuniones que desarrolló ayer previo a la final de la Copa Mundial de futbol en Nueva York, fue en un ambiente muy respetuoso y cordial, incluyendo encuentros con el rey y el presidente de España quienes también asistieron a un partido y a la entrega de premios, donde se notó que Argentina estaba triste. Sheinbaum Pardo negó que haya recibido faltas de respeto incluso por parte de los jugadores.

“Pasaron ahí escenas como si hubiera habido alguna falta de respeto de ningún momento en ningún momento ellos iban concentrados, pues unos en eh lo que habían vivido y que habían quedado en segundo lugar, un muy buen segundo lugar también, hay que decirlo. Y eh quienes ganaron. Fue un momento normal y nosotros pues a mí me dio mucho gusto, porque no es una cosa personal, pues es la representación de México ante un evento donde fuimos tres países, las sedes”.

TE PODRÍA INTERESAR: Diputados atiende el llamado de Sheinbaum a solidarse con los mexicanos agredidos en Estados Unidos: López Rabadán

Presidenta responde a críticas por su viaje a Estados Unidos

No descartó que pueda tener próximamente otra comunicación con el mandatario estadounidense.

“Esencialmente fue la invitación.

-¿Solo la invitación?

-Sí. Eh, me preguntó si iba a ir. Dije, pues lo estoy pensando. Me dijo, este “¿Quieres venir?”. Dije, bueno, si usted me invita presidente. Y me dijo, sí, eh ven eh y ayer eh me dijo, qué bueno que decidiste venir. Eh que estemos los tres países anfitriones. En el medio tiempo pudieron conversar algo más, Pudimos conversar algo pero también pues no se trata de tener una reunión en medio del partido de fútbol sobre aranceles o otros temas. Pero, sí, le dije tenemos varias cosas pendientes y espero que nos podamos llamar nuevamente por teléfono o vernos. Eh, y me dijo, sí, sí, claro que sí”.

Y respondió a la oposición que criticó su viaje a Estados Unidos sin estar presente en la propia inauguración realizada en México.

“Si vamos, ¿pero por qué va? ¿Cómo es posible? Qué falta de congruencia. ¿Cómo es posible que se sonría con el presidente Trump? Ah, ¿Cómo no fue a la inauguración, pero sí fue a la clausura? Bueno, tampoco fue a la inauguración de Estados Unidos del presidente Trump, tampoco fue a la inauguración de Canadá, el primer ministro Carni, pero eso no lo dice, y el cierre pues era un asunto de estar los tres juntos. eh ¿Por qué los tres organizamos? Somos América del Norte. Pero cualquier cosa que hagamos, lo que sea que hagamos, nunca va a haber un reconocimiento. En general, ¿no? Hay quienes sí, por ahí, reconocen. Lo que buscan es atacar al Gobierno de México, a la presidenta y lo que representamos.”

La Jefa del Ejecutivo Federal insistió en la necesidad de mantener una buena relación con el presidente de Estados Unidos como con los jefes de estado de otras naciones y aseguró que a través del deporte, también es posible tener buenos acercamientos. La invitación Trump fue, dijo, parte de ese contexto de diálogo entre los países anfitriones.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.