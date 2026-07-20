Multihomicidio Zacatecas: investigan extorsión y colusión como principales líneas

El fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya detalló que tras los múltiples homicidios de empresarios en Zacatecas, hay dos originarios de Durango, todos han sido identificados.

El multihomicidio registrado en Zacatecas es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, que informó que las principales líneas de investigación apuntan a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos . Las indagatorias también incluyen análisis periciales y una investigación financiera.

“Posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos” son las principales líneas de investigación del multihomicidio ocurrido el sábado, reveló el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya, en su primer informe tras el hallazgo sin vida de 10 funcionarios, ex funcionarios y empresarios en tres municipios de Zacatecas.

Camacho Osnaya detalló que cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el jueves 16 de julio, cinco desde el viernes 17 de julio y una desde el sábado 18 de julio, pero “en ningún caso esta autoridad contaba con denuncia o reporte respecto a la privación ilegal de la libertad”.

Agregó que, “derivado de los exámenes toxicológicos realizados, cinco de las víctimas presentaron indicios de consumo reciente de narcótico, entre ellas ambos funcionarios municipales”, quienes formaban parte del gobierno de Fresnillo.

“Conforme el análisis y la integración del presente caso, se han recabado diversos datos de prueba, los cuales nos orientan a que las principales líneas de investigación obedecen a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos, por lo que la presente investigación deberá llevarse de manera muy exhaustiva muy profesional, incluso abierta a una investigación financiera”, advirtió el fiscal.

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Cateo y aseguramiento de vehículo fortalecen la investigación

La causa de muerte de ocho de los hombres fue asfixia por estrangulamiento y de dos más por impacto de proyectil de arma de fuego. Cristian Camacho explicó que los casquillos y elementos balísticos recuperados están siendo sometidos “a un exhaustivo análisis de confronta científica para establecer relación con otros hechos delictivos”.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) obtuvo videograbaciones con las que ha podido determinar el momento exacto y los vehículos utilizados para estos eventos delictivos.

En Fresnillo ya se ejecuta una orden de cateo en un inmueble donde “por lo menos dos de las víctimas coincidieron previo a ser privadas de la vida”; asimismo, en otro lugar se aseguró un vehículo relacionado con los hechos.

Entregan cuerpos de las víctimas a sus familiares

Los cuerpos de todas las víctimas, entre quienes están un ex alcalde de Sombrerete, dos funcionarios de Fresnillo, un ex regidor y ex director de policía de Durango y seis empresarios asociados a la construcción, centros nocturnos y proveeduría, ya fueron entregados a sus familiares.

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