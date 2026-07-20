El Mundial de Futbol quedó por debajo de las expectativas económicas, ni consumo ni empleo repuntaron: CEESP

CEESP afirma que el Mundial 2026 no se tradujo en un repunte importante del consumo ni del empleo. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El impacto económico Mundial fue menor al previsto, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que señaló que el torneo no logró traducirse en un repunte importante del consumo ni del empleo. El organismo indicó que el impacto económico Mundial quedó por debajo de las expectativas planteadas antes del inicio del evento.

El Mundial de Futbol 2026 concluyó sin generar el impulso económico que originalmente se esperaba para México. Así lo advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al señalar que los beneficios del torneo fueron más acotados de lo previsto y no lograron traducirse en un repunte importante del consumo ni del empleo.

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Derrama económica del Mundial quedó por debajo de las expectativas

En su análisis semanal, el organismo indicó que las expectativas sobre un mayor dinamismo económico derivado del turismo, el consumo y la inversión en infraestructura no se concretaron. Incluso recordó que en distintos foros se llegó a estimar una derrama equivalente a 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el CEESP destacó que Deloitte calculó una derrama económica de 2 mil 543 millones de dólares, monto 7% inferior a su estimación inicial y equivalente a 0.12% del PIB, por debajo de lo que se anticipaba antes del torneo.

El organismo reconoció que algunas ciudades y sectores sí obtuvieron beneficios temporales, particularmente la Ciudad de México, con una derrama estimada de 548 millones de dólares, seguida de Jalisco con 290 millones y Monterrey con 270 millones. Por actividad económica, la gastronomía fue la más favorecida, con 584 millones de dólares.

No obstante, subrayó que los datos oficiales más recientes confirman que el evento deportivo más importante del año no tuvo un impacto significativo sobre el consumo privado.

Con base en la estimación oportuna del INEGI, el CEESP señaló que el consumo privado apenas habría crecido 0.1% mensual en junio, por debajo del avance de 0.4% registrado en mayo, lo que evidencia una moderación en el gasto de los hogares una vez concluido el torneo.

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Consumo y empleo mantienen un crecimiento moderado

En materia laboral, el organismo recordó que en mayo se perdieron 29 mil 922 empleos formales, de acuerdo con el IMSS, mientras que en junio se recuperaron 61 mil 23 plazas.

Aunque calificó como positiva esta recuperación, consideró que el país necesita generar al menos el doble de esa cifra cada mes para absorber a la nueva población que se incorpora al mercado laboral y contener el crecimiento de la informalidad.

El CEESP sostuvo que el impacto económico Mundial fue de corta duración y advirtió que el crecimiento del país seguirá limitado mientras no exista un mayor impulso a la inversión productiva, tanto pública como privada, que permita fortalecer de manera sostenida el empleo, el consumo y la actividad económica.

Asimismo, recordó que la más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México estima un crecimiento del PIB de 1.07% para todo 2026, reflejando un entorno de moderado dinamismo económico.

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