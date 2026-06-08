FIFA Fan Fest 2026 en Guadalajara: Fechas, sedes, horarios y todo lo que debes saber para ver el Mundial 2026 GRATIS

En una de las sedes más top de México, se llevará a cabo el FIFA Fan Fest 2026 en Guadalajara. Un lugar que reunirá la fiesta de futbol más importante del mundo y que cautivará a todos los asistentes, así que para saber toda la información, sigue leyendo y no te pierdas nada sobre el Mundial 2026.

¿Cuándo es el FIFA Fan Fest 2026 en Guadalajara?

Por primera vez en la historia, Guadalajara es sede del Mundial 2026 como una de las principales ciudades en México. Debido a esto, ellos también tendrán un FIFA Fan Fest 2026 con muchas sorpresas.

Este gran evento para poder ver la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2026. Esto con el fin de que todas las personas puedan ver la ceremonia inaugural y el primer partido de la Selección Mexicana completamente gratuito.

¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026 en Guadalajara?

Como parte de una estrategia para que todos sus habitantes no se pierdan el Mundial 2026, el FIFA Fan Fest 2026 tendrá varias pantallas gigantes en Guadalajara, tales como:

Centro Histórico en la Plaza de la Liberación

Rotonda de los Jalisciences Ilustres

Plaza Guadalajara

Plaza de las Américas (Zapopan)

Centro Cultural Universitario en la Pantalla Bicentenario

Auditorio Benito Juárez

Plaza Galerías

Gran Plaza

La Perla

Plaza del Sol

Puerto Vallarta y Chapala

En todos estos lugares, puedes ver los partidos del Mundial 2026 sin costo alguno. Así que revisa bien el itinerario en la página oficial del FIFA Fan Fest 2026 Guadalajara para que no te pierdas este deporte tan importante para el mundo.

¿Cuáles son los horarios del FIFA Fan Fest 2026 Guadalajara?

Los horarios dependerán realmente de los partidos, sin embargo, el próximo 11 de junio las puertas del FIFA Fan Fest 2026 se abrirán a las 10:00AM, ya que en punto de esa hora, comenzará la ceremonia de inauguración. El cierre de puertas solo el día de la inauguración del Mundial 2026 será a las 11:00PM.

Así que te recomendamos ir con tiempo y tu mejor compañía para que nada te impida disfrutar del evento deportivo.

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¿Qué encontrarás en el Fan Fest de Guadalajara?

La capital de Jalisco se prepara para hacer historia al integrarse al selecto grupo de ciudades que han albergado en tres ocasiones la máxima fiesta de futbol.

Por lo que se espera que en Fan Fest 2026 de Guadalajara exista:

Megapantalla y Live Zone

Food & Soul

Game Zone

FIFA Store

Activaciones de marcas

Sin embargo, esto aún no está confirmado, pero se espera que todo esté muy bien organizado para que el Mundial 2026 y el FIFA Fan Fest 2026 en Guadalajara, no pasen desapercibidos y puedan disfrutar de este magno evento.