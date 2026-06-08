Millones de viajeros y un reto sanitario: las alertas para el Mundial 2026

Un Mundial que moverá a millones de personas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no sólo será el evento deportivo más grande de la historia, también representará uno de los mayores desafíos sanitarios para México, Estados Unidos y Canadá. Se estima que millones de aficionados viajarán entre los tres países durante varias semanas, generando una movilidad internacional sin precedentes. Esta situación ha llevado a especialistas y autoridades de salud a reforzar medidas de vigilancia epidemiológica para evitar brotes de enfermedades infecciosas.

La combinación de estadios llenos, aeropuertos saturados, transporte masivo y reuniones multitudinarias crea un escenario ideal para la transmisión de virus y bacterias, especialmente aquellos que se propagan por vía respiratoria.

Aeropuerto internacional / EschCollection Ampliar

El sarampión encabeza las preocupaciones

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió recientemente una alerta dirigida a los países de la región para fortalecer la vigilancia y la vacunación contra el sarampión antes y durante el Mundial. El organismo advirtió que el aumento de casos registrado en varios países de América, sumado al intenso flujo de viajeros, podría favorecer la propagación de la enfermedad.

Los especialistas recuerdan que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y que los principales riesgos se concentran en personas no vacunadas o con esquemas incompletos de inmunización. Por ello, las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de revisar las cartillas de vacunación antes de asistir al torneo.

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Influenza y COVID-19 siguen presentes

Aunque la emergencia sanitaria por COVID-19 quedó atrás, el virus continúa circulando en distintas regiones del mundo. A ello se suma la influenza estacional, que cada año provoca miles de contagios y hospitalizaciones.

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México han señalado que ambas enfermedades representan un riesgo importante durante eventos masivos como el Mundial debido al contacto cercano entre personas provenientes de distintos países. Los espacios cerrados, los largos trayectos aéreos y las concentraciones multitudinarias pueden facilitar la transmisión de estos padecimientos respiratorios.

Las autoridades mexicanas incluso han incluido al COVID-19 y la influenza dentro de las principales enfermedades que deberán vigilarse durante el campeonato.

Mpox, dengue y otros riesgos sanitarios

Además de las enfermedades respiratorias, los especialistas han identificado otros padecimientos que podrían requerir vigilancia especial. Entre ellos destacan la mpox (antes conocida como viruela del mono), el dengue, la hepatitis A y diversas infecciones gastrointestinales asociadas a viajes internacionales.

El dengue genera especial preocupación en algunas sedes debido a la presencia del mosquito transmisor, mientras que las enfermedades gastrointestinales suelen incrementarse cuando grandes cantidades de turistas consumen alimentos y bebidas en distintos destinos.

Enfermedad de dengue / NurPhoto Ampliar

El ébola y la vigilancia internacional

Otro tema que ha llamado la atención de las autoridades sanitarias es el brote de ébola registrado en África central. Aunque expertos consideran que el riesgo de transmisión global sigue siendo bajo, la Organización Mundial de la Salud y diversos gobiernos han reforzado los protocolos de vigilancia para detectar oportunamente cualquier caso sospechoso relacionado con viajeros internacionales.

Prueba de ébola / DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA Ampliar

Prepararse para prevenir

A un año del arranque del Mundial, los organismos de salud coinciden en que la mejor herramienta sigue siendo la prevención. Mantener esquemas de vacunación actualizados, atender recomendaciones sanitarias y fortalecer la vigilancia epidemiológica serán acciones clave para que la fiesta del futbol se desarrolle sin contratiempos de salud pública.

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Más allá de los goles y las emociones dentro de la cancha, el éxito del Mundial 2026 también dependerá de la capacidad de los países anfitriones para proteger la salud de millones de personas que llegarán desde todos los rincones del planeta.