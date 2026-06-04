Los mejores estadios del Mundial 2026: del Banorte al MetLife, capacidad, historia y partidos que los hacen únicos

El Mundial 2026 tendrá 16 sedes y 104 partidos, pero no todos los estadios pesan igual. Si el criterio mezcla capacidad, historia, arquitectura y partidos clave, hay un grupo que se despega del resto y que ya llega al torneo con aura de escenario grande: Estadio Banorte, MetLife Stadium, SoFi Stadium, Mercedes-Benz Stadium y Estadio BBVA.

Estadio Monterrey FIFA Mundial 2026 / Jam Media Ampliar

Son recintos distintos entre sí, pero todos tienen algo que el aficionado reconoce de inmediato: presencia, relato y noches hechas para quedar en la memoria.

Estadio Banorte: el rey de la historia mundialista

El antes llamado Estadio Azteca sigue siendo el punto de referencia cuando se habla de sedes legendarias. En configuración FIFA tendrá capacidad para 72,766 aficionados, albergará cinco partidos y será el primer estadio en la historia en recibir encuentros de tres Mundiales masculinos, luego de 1970, 1986 y ahora 2026.

Estadio Banorte Copa del Mundo 2026 / NurPhoto Ampliar

Ahí levantó Brasil la copa con Pelé y ahí también Maradona firmó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, dos episodios que lo convierten en el recinto con más mística de todo el torneo. Además, volverá a recibir el partido inaugural, algo que refuerza su lugar como la sede más simbólica del campeonato.

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MetLife: el estadio donde se coronará el campeón

Si el Banorte representa la historia, el MetLife Stadium representa el destino final. Tendrá ocho partidos y será la sede de la Final del Mundial el 19 de julio de 2026, además de ser el recinto con mayor capacidad en configuración FIFA entre las sedes destacadas, con 78,576 espectadores.

MetLife Stadium 2026 New Yersey / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Su peso está en eso: no solo recibirá partidos grandes, recibirá el partido. El campeón del mundo se coronará ahí, y en un torneo así eso basta para colocarlo en la primera fila de los estadios más importantes.

SoFi y Mercedes-Benz: el Mundial más espectacular también se juega en el diseño

El SoFi Stadium de Los Ángeles y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta representan la cara más futurista del Mundial. El primero es el estadio más caro jamás construido, con un costo estimado de 5,500 millones de dólares, capacidad cercana a 70 mil personas y ocho partidos, incluidos los juegos 1 y 3 de Estados Unidos en fase de grupos.

SoFi Stadium FIFA World Cup Soccer / Myung J. Chun Ampliar

El segundo tendrá también ocho encuentros, entre ellos la segunda semifinal, y presume uno de los techos retráctiles más llamativos del planeta, además de estar climatizado, algo clave para un verano pesado en Estados Unidos.

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Estadio BBVA: la joya mexicana más fotogénica del torneo

El Estadio BBVA no tendrá la final ni el arranque, pero sí un lugar especial entre las mejores postales del Mundial. En Monterrey, con el Cerro de la Silla como telón de fondo, ofrecerá una imagen distinta a cualquier otra sede.

Estadio Monterrey histórico / Jam Media Ampliar

En configuración FIFA tendrá poco más de 50 mil asientos y recibirá cuatro partidos. Aunque es un estadio joven, ya carga con finales de Concacaf, clásicos regiomontanos y una identidad visual potentísima. Por belleza, entorno y personalidad, entra sin problema en la conversación de los recintos más atractivos de 2026.

En resumen: El estadio Banorte es el templo de la historia, MetLife el trono de la final, SoFi y Mercedes-Benz la vitrina del Mundial moderno, y BBVA la sede con una de las estampas más poderosas del torneo. Si alguien busca los mejores estadios del Mundial 2026, la conversación seria empieza ahí.