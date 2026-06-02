Ciudades del Mundial 2026: estas son las sedes que más valen la pena visitar

Si estás pensando en armar viaje para el Mundial 2026, la pregunta ya no es solo a qué partido quieres ir, sino en qué ciudad te conviene vivir la experiencia. Porque una cosa es buscar futbol puro, otra ambiente, otra presupuesto y otra combinar estadio con turismo.

Kathrin Ziegler Ampliar

En ese mapa, hay sedes que se despegan por lo que prometen dentro y fuera de la cancha: Ciudad de México, Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami, Vancouver y Dallas. Algunas destacan por historia, otras por cantidad de partidos y otras porque pueden regalarte un viaje mucho más completo.

Ciudad de México es la sede más lógica para el aficionado mexicano

Si lo que buscas es una combinación de historia mundialista, ambiente, cultura y mejor control del gasto, la Ciudad de México aparece como una de las opciones más fuertes de todo el torneo. Tendrá cinco partidos, incluido el inaugural, y además jugará con el peso simbólico del Estadio Banorte.

Estadio Banorte / NurPhoto Ampliar

En lo práctico, también luce bien para el aficionado que cuida el bolsillo: destaca por sus precios accesibles en cerveza y comida, variedad de museos y espacios culturales, además de una buena experiencia peatonal en muchas zonas.

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Si quieres “el” Mundial, Nueva York y Dallas son dos paradas brutales

Para quien quiere vivir el torneo en versión gigante, Nueva York/Nueva Jersey es casi obligatoria. Ahí se jugará la Final, y eso por sí solo la vuelve una sede especial. Además, tendrá ocho partidos, así que no es solo una ciudad icónica: también será uno de los centros más fuertes del campeonato.

New York 2026 Mundial 2026 / © Marco Bottigelli Ampliar

Y si tu criterio es maximizar boletos y movimiento, entonces Dallas mete presión fuerte: recibirá nueve partidos, el mayor número de todo el Mundial, incluido un juego de semifinales. Dicho simple: si quieres exprimir el torneo al máximo, esas dos sedes están arriba en la lista.

Los Ángeles, Miami y Vancouver: el viaje ideal si quieres algo más que futbol

Si prefieres mezclar Mundial con vacaciones, hay tres ciudades que gritan plan perfecto. Los Ángeles tendrá ocho partidos, incluido el debut de Estados Unidos, y suma playa, entretenimiento y un ritmo constante de actividad.

Los Ángeles California Hollywood / Christian Adams Ampliar

Miami cargará con siete encuentros, entre ellos el duelo por el tercer lugar, y se vende sola con clima cálido, fiesta y vida nocturna. Vancouver, en cambio, es la mejor apuesta para quien quiere una experiencia más relajada, con siete partidos, naturaleza y una mezcla muy atractiva entre ciudad y aire libre.

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¿Y las otras ciudades mexicanas?

Para el aficionado que quiere quedarse en México, también vale la pena tener en el radar a Guadalajara y Monterrey. La primera aparece como una sede de aire colonial y creativo con cuatro partidos; la segunda, también con cuatro encuentros, ofrece una postal distinta con las montañas de fondo.

Guadalajara catedral / Wirestock Ampliar

No tendrán el peso del arranque ni de la Final, pero sí pueden regalar una experiencia mundialista mucho más manejable y con identidad muy marcada. Si la idea es escoger bien, la respuesta depende del estilo de viaje: CDMX para el ritual futbolero, Nueva York para la gloria, Dallas para ver más, Miami para la fiesta y Vancouver para disfrutarlo con calma.