FGR determinará solicitar decomiso a “El Mayo” Zambada: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum evadió pronunciarse respecto a la condena de Ismael Zambada y dijo que la FGR determinará solicitar o no los recursos del ahora condenado.

Será la Fiscalía General de la Republica la que determine si solicitará los 15 mil millones de pesos que Estados Unidos decomisó al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al evitar hacer un pronunciamiento por la cadena perpetua que fue dictaminada contra el capo en Estados Unidos.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria no descartó que dicha instancia, pueda solicitar una entrevista en el país vecino con el capo, a fin de conocer detalles sobre su detención.

“Vamos a ver con la fiscalía. Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que fue una es parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara.

-Eh su gobierno, ¿podría buscar una entrevista con este narcotraficante para explicar, para que él les explique de primera mano qué fue lo que pasó, cómo es que llegó hasta Estados Unidos?

-Pues la fiscalía en el marco de sus, no es el gobierno, es la fiscalía que tiene ya la investigación y si considera conveniente una entrevista, pues lo establecerá”.

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Aunque dijo que Estados Unidos no ha dado información insistió que existe evidencia que el gobierno del país vecino tuvo injerencia en el caso.

“Pues ya, este, vamos a pedirle a la fiscalía que revise.

¿Y con qué?

No, pero es este pues es como obvio, ¿no? Porque ¿por qué muestran un avión como si fuera en una feria como un operativo de ellos cuando la versión oficial es que ellos no participaron? Eso es una contradicción. ¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial?”

Tampoco quiso opinar sobre el mensaje de El Mayo para que los jóvenes no se relacionen con grupos criminales pero aseguró su gobierno trabaja porque se alejen de la delincuencia y no la vean como opción de vida.

“No hay una opinión personal sobre eso, es lo que es.

- Aprovechó para hacer un llamado a los jóvenes para que se alejen de el crimen organizado para disminuir la violencia aquí en México. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Bueno, obviamente viniendo de quien viene pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio, la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia. Es que cada quien haga su evaluación de estas declaraciones. Nosotros eh pues obviamente no puedes citar a esta persona, pero eh entre todas y todos debemos buscar la paz en México y evitar la violencia”.

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Sheinbaum Pardo aprovechó nuevamente para defender la detención del ex gobernador de baja California, Ernesto Ruffo, a quien defendió el ex presidente Felipe Calderón. Para la Jefa del Ejecutivo Federal fue en esa administración donde los jóvenes no tenían esperanza.

“Las publicaciones de Calderón en el 2017. Con relación a un caso 10 del 10 del 17. Eso pensaba, ahora me recordaba Jesús que eh había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no? Diciendo, puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia”.

Por ello insistió que en su gobierno se mantiene el trabajo de atención a las causas y el combate a la impunidad a todo tipo de delincuencia.

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